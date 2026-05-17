۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۴۴

ناپایداری اینترنت مهم‌ترین مشکل برگزاری کلاس‌های مجازی

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم اعلام کرد: بر اساس نظرسنجی انجام‌شده در هفته اول فروردین مهم‌ترین مشکل در برگزاری کلاس‌های مجازی، ناپایداری اینترنت بوده است.

رضا نقی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برگزاری کلاس‌های مجازی در شرایط اخیر اظهار کرد: از ۹ اسفند و هم‌زمان با آغاز شرایط جنگی، ابلاغ آموزش مجازی به دانشگاه‌ها ارسال شد و پیش از آن نیز آمادگی دانشگاه‌ها ارزیابی شده بود. با این حال، به دلیل مشکلات اینترنت به دانشگاه‌ها پیشنهاد شد کلاس‌های آنلاین را ضبط کرده و فایل آفلاین را نیز در اختیار دانشجویان قرار دهند.

مهم‌ترین مشکل در برگزاری کلاس‌های مجازی و راهکارهای جبرانی

نقی‌زاده گفت: بر اساس نظرسنجی انجام‌شده در هفته اول فروردین، مهم‌ترین مشکل در برگزاری کلاس‌های مجازی ناپایداری اینترنت بوده است؛ مسئله‌ای که عمدتاً به زیرساخت ارتباطی بازمی‌گردد و با راهکارهای جبرانی در حال مدیریت است.

امکان استفاده دانشجویان سایر دانشگاه‌ها از زیرساخت‌هایی مانند اینترنت و آزمایشگاه‌ها

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع استفاده مشترک دانشگاه‌ها از زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی اشاره کرد و گفت : در ابلاغیه وزارت علوم تأکید شده دانشگاه‌های دولتی باید امکان استفاده دانشجویان سایر دانشگاه‌ها از زیرساخت‌هایی مانند اینترنت و آزمایشگاه‌ها را با هماهنگی دانشگاه مبدأ و مقصد فراهم کنند.

زهرا سیفی

    • Hamid IR ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
      امروز اینترنت وحشتناک اتصالی داشت که استاد ما کلاسو تعطیل کرد با عصبانیت😑😑

