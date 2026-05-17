رضا نقیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برگزاری کلاسهای مجازی در شرایط اخیر اظهار کرد: از ۹ اسفند و همزمان با آغاز شرایط جنگی، ابلاغ آموزش مجازی به دانشگاهها ارسال شد و پیش از آن نیز آمادگی دانشگاهها ارزیابی شده بود. با این حال، به دلیل مشکلات اینترنت به دانشگاهها پیشنهاد شد کلاسهای آنلاین را ضبط کرده و فایل آفلاین را نیز در اختیار دانشجویان قرار دهند.
مهمترین مشکل در برگزاری کلاسهای مجازی و راهکارهای جبرانی
نقیزاده گفت: بر اساس نظرسنجی انجامشده در هفته اول فروردین، مهمترین مشکل در برگزاری کلاسهای مجازی ناپایداری اینترنت بوده است؛ مسئلهای که عمدتاً به زیرساخت ارتباطی بازمیگردد و با راهکارهای جبرانی در حال مدیریت است.
امکان استفاده دانشجویان سایر دانشگاهها از زیرساختهایی مانند اینترنت و آزمایشگاهها
مدیرکل دفتر برنامهریزی آموزش عالی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع استفاده مشترک دانشگاهها از زیرساختهای آموزشی و پژوهشی اشاره کرد و گفت : در ابلاغیه وزارت علوم تأکید شده دانشگاههای دولتی باید امکان استفاده دانشجویان سایر دانشگاهها از زیرساختهایی مانند اینترنت و آزمایشگاهها را با هماهنگی دانشگاه مبدأ و مقصد فراهم کنند.
