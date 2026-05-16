به گزارش خبرنگار مهر، علی گنجلی خان، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران در نشست خبری که با حضور اصحاب رسانه برگزاری شد، گفت: در بیمارستان‌های تحت پوشش ما، دریافت زیرمیزی تقریباً وجود ندارد و در مراکز خصوصی نیز کمتر مشاهده شده است.

گنجلی خان اظهار داشت: نظارت دقیق وجود دارد تا تعرفه‌ها به درستی اجرا شوند و در صورت بروز تخلف، برخورد لازم صورت گرفته و موضوع به مقامات تعزیرات ارجاع داده می‌شود؛ پس از بررسی و صدور رأی، جریمه نقدی یا بازگشت وجه اعمال خواهد شد.

وی همچنین یادآور شد: یک مورد اضافه دریافتی به صورت سیستماتیک رخ داد که نتیجه‌بخش بود و تکرار نشد.

وی گفت: سلامت روان پیش از آغاز جنگ، در کنار همکاران حوزه بهداشت، مورد توجه قرار گرفت و به بحث غربالگری، تشخیص و درمان افراد پرداخته شد؛ این موضوع همواره در اولویت ما بوده است.

وی فرهنگ‌سازی در این زمینه را از خود غربالگری مهم‌تر دانست و افزود: هرچند تعداد کمی از افراد برای غربالگری مراجعه می‌کنند، اما این کار در حال انجام است. ویزیت حضوری توسط بیمه پرداخت می‌شود، اما ویزیت‌های آنلاین تحت پوشش بیمه نیستند.

گنجلی خان اظهار داشت: قوانین تعرفه‌ها را رعایت می‌کنیم و مصوب است؛ ویزیت روانپزشک و ماما که در سامانه به مردم ارائه خدمات می‌دهد، تغییراتی کرده است. در زمان جنگ، دسترسی‌ها به سامانه ویزیت آنلاین خوب بود، اما متأسفانه تبلیغات آن ضعیف بوده است.

گنجلی خان بیان کرد: مراکز ما متخصصان ناباروری خوبی دارند و درمان‌ها تحت پوشش بیمه هستند. اکثر داروها موجود است و با درصد موفقیت بالایی درمان‌ها انجام می‌شود؛ تمامی مراکز ما قابل قبول هستند و چهار مرکز سطح سه ما مراکز بسیار موفقی محسوب می‌شوند.

گنجلی خان توضیح داد: حوزه بهداشت در مورد شناسایی زوجین نابارور اقداماتی انجام می‌دهد و تلاش بر این است که این روند به باروری ختم شود؛ همچنین از کمک‌های خیرین نیز در این زمینه استفاده می‌کنیم.

توسعه ظرفیت تخت‌های بیمارستانی

رضا شروین‌بدو در نشست خبری که به مناسبت هفته سلامت در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد ، گفت: دانشگاه علوم پزشکی تهران رسالت بزرگی در حوزه درمان، آموزش و پژوهش بر عهده دارد و افزون بر فعالیت گسترده در سطح شهر تهران، پذیرای بیماران پیچیده از نقاط مختلف کشور است.

وی با اشاره به زیرساخت‌های درمانی این دانشگاه اظهار کرد: در حال حاضر ۱۵ بیمارستان فعال و ۱۸ بیمارستان غیردولتی تحت پوشش داریم و چند بیمارستان نیز در حال افتتاح است که از جمله آنها می‌توان به انستیتو سرطان در بیمارستان امام خمینی (ره) اشاره کرد.

شروین‌بدو ادامه داد: این دانشگاه دارای ۶ هزار و ۶۴۸ تخت بیمارستانی است و مجموعه آموزشی و پژوهشی امام رضا (ع) و یک بیمارستان در اسلامشهر نیز در حال احداث است.

وی با بیان اینکه تمامی بیمارستان‌های تابعه دارای درجه یک هستند، گفت: سه مرکز «مرکز طبی کودکان»، «بیمارستان شریعتی» و «چشم‌پزشکی فارابی» موفق به کسب درجه اعتباربخشی یک شده‌اند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به اقدامات نظارتی افزود: سال گذشته ۳ هزار و ۳۲۴ مورد تذکر و اخطار اصلاحی در مراکز درمانی صادر شد. همچنین ۳۷۰ مورد موافقت اصولی و ۲۲ پروانه تأسیس مؤسسه پزشکی صادر و ۱۹ مورد افزایش بخش در بیمارستان‌های مختلف انجام شد.

وی از توسعه ظرفیت تخت‌های بیمارستانی خبر داد و گفت: بیمارستان نوین در غرب تهران با ظرفیت ۸۰۰ تخت و بیمارستان علوم اعصاب با ۳۰۰ تخت در دست احداث است.

شروین‌بدو اضافه کرد: بخش دیالیز کودکان در بیمارستان حکیم، بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان شریعتی و بخش NICU بیمارستان ضیاییان نیز به خدمات درمانی افزوده می‌شود. همچنین بخش پیوند کبد بیمارستان کودکان حکیم در سال گذشته راه‌اندازی شد.

راه‌اندازی کلینیک مجازی و تداوم خدمات در شرایط خاص

وی درباره روش‌های نوین درمانی گفت: بخش‌های جدیدی از جمله پزشکی هسته‌ای یک در بیمارستان شریعتی راه‌اندازی شده و با توجه به مشکلات رفت‌وآمد برخی بیماران، کلینیک مجازی دانشگاه تأسیس شد که حتی در شرایط قطع اینترنت جهانی نیز خدمات‌رسانی آن متوقف نشد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران، ساماندهی نظام ارجاع و اورژانس بیمارستان‌ها را از دیگر برنامه‌های مهم این دانشگاه برشمرد و افزود: در جریان حوادث جنگ ۱۲ روزه، چهار بیمارستان از جمله آرش و دلارام در ابتدای جنگ تخلیه شدند.

پوشش ۳.۵ میلیون نفر در حوزه بهداشت / ارائه ۱۸ میلیون خدمت در سال ۱۴۰۴

در ادامه این نشست، علیرضا اولیایی‌منش، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: حوزه بهداشت یکی از موفق‌ترین بخش‌های نظام سلامت است و شاخص مرگ‌ومیر کودکان زیر پنج سال اکنون به ۱۴ رسیده که در سایه ارتقای سطح رفاه و خدمات بهداشتی حاصل شده است.

وی افزود: ۳.۵ میلیون نفر از جمعیت استان تهران تحت پوشش خدمات این دانشگاه هستند که بخشی از آنها از محروم‌ترین اقشار بوده و ۵۰ درصدشان در محله‌های کم‌برخوردار زندگی می‌کنند.

اولیایی‌منش اظهار کرد: سه میلیون مراجعه‌کننده داریم و در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۸ میلیون خدمت بهداشتی ارائه شده است. پوشش واکسیناسیون به ۱۰۰ درصد رسیده، پوشش بیماران دیابتی ۴۰ درصد است و غربالگری بیماری‌های متابولیک کودکان ۱۰۰ درصد و غربالگری شنوایی کودکان ۸۰ درصد پوشش دارد.

وی با اشاره به فعالیت‌های نوروزی گفت: امسال هیچ تعطیلی در مراکز بهداشتی نداشتیم و میزان مراجعه نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود دو برابر شد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: ۳۸ هزار واحد صنفی و ۳۵ هزار واحد کارگاهی نیز تحت پوشش خدمات بهداشتی این دانشگاه قرار دارند.

رسانه بخشی از سامانه فرماندهی بحران است

همچنین عباس استادتقی‌زاده، رئیس خانه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در این نشست گفت: اگر بخواهیم مدیریت بحران را به‌صورت علمی انجام دهیم، مدیران بحران باید به حوزه رسانه توجه ویژه داشته باشند.

وی افزود: مطالعات کلان نشان می‌دهد رسانه بخشی از سامانه فرماندهی بحران است و در زمان پاسخ، جزئی از ساختار مدیریت بحران محسوب می‌شود.

اولیایی‌منش در ادامه نشست خبری اظهار داشت: حوزه بهداشت برای بیماری‌های غیرواگیر برنامه‌های مشخصی دارد و بخش عمده بار بیماری‌ها در کشور نیز مربوط به همین بیماری‌هاست. وی افزود: برای تک‌تک این بیماری‌ها در نظام بهداشت کشور برنامه‌ریزی شده است؛ به‌گونه‌ای که حدود ۲۵ درصد جامعه دچار فشار خون هستند، حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد مردم و ۱۴ درصد افراد بالای ۳۰ سال نیز به دیابت مبتلا هستند.

وی ادامه داد: با وجود این برنامه‌ها، مشکلی که در کل کشور وجود دارد، مراجعه مردم به حوزه بهداشت است و این مراجعات باید فعال‌تر شود. اولیایی‌منش اظهار داشت: در حوزه سلامت روان نیز اقداماتی انجام شده و کانال‌هایی برای ارتباط با خانواده‌ها راه‌اندازی شده است که از طریق شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های سلامت روان را به مردم منتقل می‌کردند و بیش از ۷ میلیون بازدید داشته‌اند.

وی افزود: همچنین سامانه‌ای به نام ۱۹۰ در دانشگاه راه‌اندازی شده و داخلی ۹ این سامانه به سلامت روان اختصاص یافته است. به گفته وی، بیش از ۲ هزار تماس در طول جنگ از طریق این سامانه ثبت شده و این روند پس از جنگ نیز همچنان ادامه دارد.