بازگشایی مسیر ارتفاعات شاهو در منطقه پیازدول

به گزارش خبرنگار مهر، با تلاش جهادی راهداران، عملیات بازگشایی محور کوهستانی و سخت‌عبور ارتفاعات شاهو در منطقه پیازدول پاوه به پایان رسید.

فرزاد الماسی، فرماندار پاوه عصر جمعه به همراه رؤسای ادارات راهداری و دامپزشکی شهرستان، در بازدید میدانی از این محور، از بازگشایی کامل مسیر پس از ۳۵ روز تلاش شبانه‌روزی خبر داد.

وی افزود: نیروهای خدوم راهداری شهرستان پاوه طی ۳۵ روز گذشته، بدون وقفه و حتی در روزهای تعطیل، به‌صورت شبانه‌روزی برای بازگشایی این مسیر کوهستانی تلاش کردند.

فرماندار پاوه به حجم سنگین برف در این نقطه اشاره کرد و گفت: حجم بالای برف و شرایط سخت جغرافیایی منطقه، عملیات برفروبی را با دشواری‌های فراوانی همراه کرده بود.

الماسی با تبیین اهمیت راهبردی این محور تصریح کرد: مسیر شاهو به پیازدول علاوه بر اینکه معبر اصلی تردد و کوچ عشایر غیور منطقه به شمار می‌رود، برای گردشگران نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی در ادامه یادآور شد: ارتفاعات شاهو با طبیعت بکر، چشم‌اندازهای کم‌نظیر و باقی‌مانده برف‌های زمستانی، از مقاصد محبوب طبیعت‌گردان است که بازگشایی آن یک ضرورت بود.

فرماندار پاوه در پایان این بازدید، با حضور در میان نیروهای عملیاتی راهداری و قدردانی از زحمات آنان، نقش این سپیدپوشان را در تسهیل تردد و برقراری امنیت رفاهی منطقه ارزشمند دانست.