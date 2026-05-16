۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۵۴

هم‌افزایی دامپزشکی و جهاد کشاورزی البرز برای صیانت از پایداری تولید

کرج- مسئولان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان جهادکشاورزی البرز برگسترش همکاری‌ها در زمینه کنترل بیماری‌های دامی، ارتقای خدمات بهداشتی وحمایت از تولید پایدار برای تأمین امنیت غذایی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد مهدی هاشمی‌نسب معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان دامپزشکی کشور به همراه آرش آذرنوش مدیرکل دفتر برنامه و بودجه و مطالعات اقتصادی سازمان دامپزشکی کشور، با حضور در استان البرز با عبدالله بازدار رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و جمعی از مسئولان این مجموعه دیدار و گفت‌وگو کردند.

هاشمی‌نسب با اشاره به اهمیت جایگاه دامپزشکی در حفظ امنیت غذایی و سلامت جامعه، بر ضرورت توجه بیشتر به برنامه‌های پیشگیری و کنترل بیماری‌های دامی تأکید کرد و گفت: حمایت از خدمات دامپزشکی، نقش مؤثری در کاهش خسارات اقتصادی، حفظ سرمایه دامی و پایداری تولید دارد. آذرنوش نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های تخصصی دامپزشکی، افزایش تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط را از عوامل مهم ارتقای کیفیت خدمات و تحقق اهداف حوزه تولید و سلامت دانست.

علیرضا جمالی مدیرکل دامپزشکی استان البرز نیز با ارائه گزارشی از اقدامات و برنامه‌های دامپزشکی در استان، بر لزوم حمایت بیشتر از طرح‌های بهداشتی، واکسیناسیون و برنامه‌های مراقبتی تأکید کرد و افزود: همکاری مستمر میان دامپزشکی و جهاد کشاورزی می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای سلامت دام، افزایش بهره‌وری و تأمین پایدار محصولات دامی باشد.

در ادامه، عبدالله بازدار رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، با قدردانی از تلاش‌ها و خدمات مجموعه دامپزشکی، نقش این حوزه را در حفظ سلامت دام، امنیت غذایی و حمایت از تولید بسیار مهم و اثرگذار دانست و بر آمادگی این سازمان برای گسترش همکاری‌ها و پشتیبانی از برنامه‌های دامپزشکی تأکید کرد.

شایان ذکر است در این نشست، موضوعاتی از جمله توسعه همکاری‌های مشترک میان دامپزشکی و بخش کشاورزی، تقویت برنامه‌های بهداشتی و پیشگیرانه، ارتقای سطح خدمات دامپزشکی و حمایت از تولیدکنندگان و دامداران مورد بررسی قرار گرفت.

