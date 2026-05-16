به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد مهدی هاشمینسب معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان دامپزشکی کشور به همراه آرش آذرنوش مدیرکل دفتر برنامه و بودجه و مطالعات اقتصادی سازمان دامپزشکی کشور، با حضور در استان البرز با عبدالله بازدار رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و جمعی از مسئولان این مجموعه دیدار و گفتوگو کردند.
هاشمینسب با اشاره به اهمیت جایگاه دامپزشکی در حفظ امنیت غذایی و سلامت جامعه، بر ضرورت توجه بیشتر به برنامههای پیشگیری و کنترل بیماریهای دامی تأکید کرد و گفت: حمایت از خدمات دامپزشکی، نقش مؤثری در کاهش خسارات اقتصادی، حفظ سرمایه دامی و پایداری تولید دارد. آذرنوش نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای تخصصی دامپزشکی، افزایش تعامل و هماهنگی میان دستگاههای مرتبط را از عوامل مهم ارتقای کیفیت خدمات و تحقق اهداف حوزه تولید و سلامت دانست.
علیرضا جمالی مدیرکل دامپزشکی استان البرز نیز با ارائه گزارشی از اقدامات و برنامههای دامپزشکی در استان، بر لزوم حمایت بیشتر از طرحهای بهداشتی، واکسیناسیون و برنامههای مراقبتی تأکید کرد و افزود: همکاری مستمر میان دامپزشکی و جهاد کشاورزی میتواند زمینهساز ارتقای سلامت دام، افزایش بهرهوری و تأمین پایدار محصولات دامی باشد.
در ادامه، عبدالله بازدار رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، با قدردانی از تلاشها و خدمات مجموعه دامپزشکی، نقش این حوزه را در حفظ سلامت دام، امنیت غذایی و حمایت از تولید بسیار مهم و اثرگذار دانست و بر آمادگی این سازمان برای گسترش همکاریها و پشتیبانی از برنامههای دامپزشکی تأکید کرد.
شایان ذکر است در این نشست، موضوعاتی از جمله توسعه همکاریهای مشترک میان دامپزشکی و بخش کشاورزی، تقویت برنامههای بهداشتی و پیشگیرانه، ارتقای سطح خدمات دامپزشکی و حمایت از تولیدکنندگان و دامداران مورد بررسی قرار گرفت.
