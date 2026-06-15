به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی دوشنبه شب در نشست با مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر با تأکید بر اهمیت حفظ سلامت دام و تأمین امنیت غذایی مردم، دامپزشکی را یکی از دستگاه‌های راهبردی و اثرگذار در حوزه سلامت عمومی و اقتصاد شهرستان دانست و اظهار کرد: توجه به خدمات دامپزشکی، به‌ویژه در شهرستانی با ظرفیت‌های قابل توجه در حوزه تکثیر و پرورش ماهی و میگو، دامداری و تولیدات دامی، از ضرورت‌های جدی مدیریت شهرستان است.

وی با اشاره به نقش دامپزشکی در پیشگیری از شیوع بیماری‌های مشترک بین انسان و دام، افزود: افزایش نظارت‌ها، تقویت برنامه‌های واکسیناسیون، آموزش بهره‌برداران و ارتقای سطح خدمات تخصصی می‌تواند نقش مهمی در صیانت از سرمایه‌های دامی، تکثیر و کاهش خسارات احتمالی داشته باشد.

سلیمانی همچنین بر لزوم توسعه همکاری میان مجموعه فرمانداری، دامپزشکی و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط تأکید کرد و گفت: حل مسائل حوزه دامپزشکی نیازمند هماهنگی بین‌بخشی، برنامه‌ریزی منسجم و حضور میدانی دستگاه‌های مسئول است.

وی به مطالبات دامداران شهرستان اشاره کرد و افزود: تسهیل فرآیند ارائه خدمات، افزایش دسترسی روستاییان و دامداران به خدمات دامپزشکی، و رسیدگی به مشکلات مناطق مختلف شهرستان باید در اولویت قرار گیرد.

در این نشست، آخرین وضعیت خدمات دامپزشکی، مسائل مرتبط با سلامت دام، کنترل بیماری‌های دامی و ضرورت تقویت زیرساخت‌های مرتبط در شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین مدیرکل دامپزشکی استان نیز گزارشی از اقدامات، برنامه‌ها و نیازهای موجود در سطح شهرستان تنگستان ارائه کرد و درباره راهکارهای ارتقای خدمات دامپزشکی و بهبود وضعیت بهداشتی حوزه کاری تبادل نظر شد.