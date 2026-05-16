به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد نجفی ظهر امروز شنبه در نشست با رسانه‌ها در سخنانی با بیان اینکه دو میلیون و ۸۸۴ هزار هکتار وسعت استان لرستان است، اظهار داشت: تقریباً در استان یک میلیون و ۲۱۷ هزار هکتار جنگل وجود دارد.

لرستان در رتبه دوم سطح جنگل‌ها در کشور

وی با اشاره به اینکه همچنین در استان حدود یک میلیون و ۴۸ هزار هکتار مرتع وجود دارد، عنوان کرد: ۶۱۸ هزار هکتار نیز اراضی زراعی در استان لرستان وجود دارد.

مدیرکل منابع طبیعی لرستان با تأکید بر اینکه منابع طبیعی لرستان متولی ۷۷ درصد از مساحت استان است، افزود: در حوزه حفاظت، احیا و توسعه این اداره کل اقدامات لازم را انجام می‌دهد.

نجفی، بیان داشت: لرستان جزء استان‌های برتر در حوزه منابع طبیعی کشور است، در کشور به‌ازای هر نفر هزار و ۷۰۰ مترمربع جنگل داریم، اما در لرستان به‌ازای هر نفر شش هزار و ۹۰۰ مترمربع جنگل داریم که این عدد از میانگین جهانی هم‌بالاتر است.

وی گفت: در کشور ۱۴ میلیون هکتار جنگل وجود دارد، از این میزان یک میلیون و ۲۱۷ هزار هکتار در استان لرستان است. لرستان بعد از استان فارس دراین‌رابطه در رتبه دوم قرار دارد.

جنگل‌ها و مراتع مستعد آتش‌سوزی شده‌اند

مدیرکل منابع طبیعی لرستان با بیان اینکه در ناحیه رویشی زاگرس که ۱۱ استان هستند، لرستان در رتبه اول را در بحث جنگل دارد و در کشور نیز بعد از استان فارس در رتبه دوم قرار دارد، گفت: در لرستان ۱۰ پارک جنگلی وجود دارد.

نجفی با اشاره به وجود هفت نهالستان در سطح استان، عنوان کرد: چالش اصلی لرستان در حوزه جنگل‌ها و مراتع موضوع آتش‌سوزی است.

وی با تأکید بر اینکه باتوجه‌به بارندگی‌هایی که در سطح استان داشته‌ایم، وضعیت پوشش گیاهی خوشبختانه در لرستان انبوه و فراوان است، عنوان کرد: این موضوع موجب می‌شود که جنگل‌ها و مراتع استان مستعد آتش‌سوزی باشند.

همه باید برای اطفای آتش‌سوزی جنگل‌ها پای‌کار بیایند

مدیرکل منابع طبیعی لرستان با اشاره به اینکه دررابطه‌با آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع استان امسال احساس خطر داریم و خیلی باید از این عرصه مراقبت کنیم که دچار آتش‌سوزی نشوند، گفت: در این راستا همواره باید کار پایش و رصد جنگل‌ها از سوی نیروهای منابع طبیعی استان صورت گیرد.

نجفی با اشاره به کمبود نیروی انسانی و تجهیزات در منابع طبیعی استان در راستای اطفای آتش‌سوزی‌های احتمالی در جنگل‌ها و مراتع لرستان، افزود: حتماً باید در این شرایط سایر دستگاه‌ها پای‌کار بیایند، کمک کنند، بر اساس قانون تمام نیروهای کشوری و لشکری هنگام آتش‌سوزی جنگل‌ها باید پای‌کار بیایند.