هماهنگی برای واگذاری سهم ۱۰ درصدی شهرداری بناب از اراضی شهرک ولیعصر

به گزارش خبرگزاری مهر، روز شنبه در جلسه‌ای به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی و با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان، نماینده مردم بناب در مجلس، فرماندار و شهردار بناب، مسائل و مشکلات اجرایی و زیرساختی شهرک ولیعصر این شهرستان بررسی شد.

در این نشست مقرر شد سهم ۱۰ درصدی شهرداری بناب از اراضی داخل شهرک ولیعصر تحویل داده شود و شهرداری نیز ظرف یک هفته نسبت به تجهیز کارگاه اقدام کند. همچنین هماهنگی‌های لازم میان شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی برای تأمین مالی و واریز سهم شهرداری انجام خواهد شد.

ظفر محمدی در این جلسه با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌ها اظهار کرد: با نگاه مثبت و تعامل میان دستگاه‌های مسئول می‌توان اختلافات موجود را برطرف کرده و طرح‌های اجرایی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مرحله اجرا رساند.

در ادامه این نشست، حاضران به بررسی راهکارهای رفع مشکلات شهرک ولیعصر بناب پرداخته و بر پیگیری و اجرای مصوبات توافق‌شده تأکید کردند.