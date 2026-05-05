  استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۳۹

بررسی ۹ دستور کار معدنی و تصویب ۶۰ مصوبه در شورای معادن آذربایجان‌شرقی

تبریز- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر صیانت از حقوق دولتی در حوزه معادن، از بررسی مسائل معدنی و تصویب ۶۰ مصوبه در جلسه شورای معادن استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ظفر محمدی روز سه شنبه در جلسه شورای معادن استان با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع عمومی اظهار کرد: حفظ حقوق دولتی باید به ‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد و تمامی فرآیند های مرتبط با بهره ‌برداری از معادن بر این اساس مدیریت شود.

وی با اشاره به جزئیات این نشست افزود: جلسه شورای معادن استان با بررسی ۹ دستور کار برگزار شد که در نهایت منجر به تصویب ۶۰ مصوبه در حوزه‌های مختلف معدنی و صنایع وابسته شد.

محمدی ادامه داد: در این جلسه موضوعاتی از جمله مقابله با برداشت ‌های غیرمجاز، بررسی محدوده ‌های درخواستی ایمیدرو، محاسبه حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی، رسیدگی به درخواست انصراف برخی بهره‌برداران، صدور و تمدید پروانه‌ های بهره ‌برداری مورد بحث و تصمیم‌ گیری قرار گرفت.

وی همچنین گفت: بررسی طرح ‌های غیرمعدنی متداخل با محدوده ‌های معدنی و درخواست ‌های مربوط به تعطیلی موقت برخی معادن از دیگر محورهای مهم این جلسه بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی تأکید کرد: ساماندهی فعالیت ‌های معدنی و جلوگیری از تخلفات، نقش مهمی در توسعه پایدار این بخش و صیانت از منابع ملی دارد.

