به گزارش خبرگزاری مهر، ظفر محمدی روز سه شنبه در جلسه شورای معادن استان با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع عمومی اظهار کرد: حفظ حقوق دولتی باید به ‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد و تمامی فرآیند های مرتبط با بهره ‌برداری از معادن بر این اساس مدیریت شود.

وی با اشاره به جزئیات این نشست افزود: جلسه شورای معادن استان با بررسی ۹ دستور کار برگزار شد که در نهایت منجر به تصویب ۶۰ مصوبه در حوزه‌های مختلف معدنی و صنایع وابسته شد.

محمدی ادامه داد: در این جلسه موضوعاتی از جمله مقابله با برداشت ‌های غیرمجاز، بررسی محدوده ‌های درخواستی ایمیدرو، محاسبه حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی، رسیدگی به درخواست انصراف برخی بهره‌برداران، صدور و تمدید پروانه‌ های بهره ‌برداری مورد بحث و تصمیم‌ گیری قرار گرفت.

وی همچنین گفت: بررسی طرح ‌های غیرمعدنی متداخل با محدوده ‌های معدنی و درخواست ‌های مربوط به تعطیلی موقت برخی معادن از دیگر محورهای مهم این جلسه بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی تأکید کرد: ساماندهی فعالیت ‌های معدنی و جلوگیری از تخلفات، نقش مهمی در توسعه پایدار این بخش و صیانت از منابع ملی دارد.