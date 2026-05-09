  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۴۰

محمدی: پروژه مرکز جامع منتخب سلامت شهرستان ترکمنچای اجرا می‌شود

محمدی: پروژه مرکز جامع منتخب سلامت شهرستان ترکمنچای اجرا می‌شود

ترکمانچای- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی از اجرای پروژه مرکز جامع منتخب سلامت شهرستان ترکمنچای خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ظفر محمدی روز شنبه در نشست بررسی مشکلات شهرستان ترکمنچای که با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، نماینده مردم میانه، فرماندار و مدیران ترکمنچای برگزار شد، با اعلام این خبر افزود: موانع اجرای پروژه مرکز جامع منتخب سلامت ترکمنچای در این نشست بررسی و مرتفع شد و انشاالله بزودی عملیات اجرایی آن از محل منابع استانی آغاز خواهد شد.

وی افزود: مشکلات فاضلاب، محوطه‌سازی و راه دسترسی مسکن مهر ترکمنچای نیز در این نشست بررسی شد و دستورات لازم برای حل مشکلات آن را صادر کردیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی همچنین افزود: حل مشکلات شهری ترکمنچای تنها با اتکاء به منابع شهرداری ترکمنچای ممکن نیست و مدیریت استان و دیگر دستگاه‌های اجرایی استان باید تلاش و همکاری کنند تا مشکلات این شهر برطرف شوند.

محمدی در پایان با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف اجرایی استان برای حل مشکلات شهرستان ترکمنچای، گفت: ترکمنچای یکی از مناطق با ظرفیت در مسیر توسعه است و از همه ظرفیت‌های شهرستان و استان برای توسعه ترکمنچای استفاده خواهیم کرد.

کد مطلب 6824641

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها