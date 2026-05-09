به گزارش خبرگزاری مهر، ظفر محمدی روز شنبه در نشست بررسی مشکلات شهرستان ترکمنچای که با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، نماینده مردم میانه، فرماندار و مدیران ترکمنچای برگزار شد، با اعلام این خبر افزود: موانع اجرای پروژه مرکز جامع منتخب سلامت ترکمنچای در این نشست بررسی و مرتفع شد و انشاالله بزودی عملیات اجرایی آن از محل منابع استانی آغاز خواهد شد.

وی افزود: مشکلات فاضلاب، محوطه‌سازی و راه دسترسی مسکن مهر ترکمنچای نیز در این نشست بررسی شد و دستورات لازم برای حل مشکلات آن را صادر کردیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی همچنین افزود: حل مشکلات شهری ترکمنچای تنها با اتکاء به منابع شهرداری ترکمنچای ممکن نیست و مدیریت استان و دیگر دستگاه‌های اجرایی استان باید تلاش و همکاری کنند تا مشکلات این شهر برطرف شوند.

محمدی در پایان با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف اجرایی استان برای حل مشکلات شهرستان ترکمنچای، گفت: ترکمنچای یکی از مناطق با ظرفیت در مسیر توسعه است و از همه ظرفیت‌های شهرستان و استان برای توسعه ترکمنچای استفاده خواهیم کرد.