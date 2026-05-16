گرامیداشت فردوسی با اجرای هنرجویان موسیقی در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با روز بزرگداشت زبان فارسی و حکیم ابوالقاسم فردوسی، آیین هنری ویژهای با حضور نعمتاله پایان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی، جمعی از اساتید، هنرمندان و هنرجویان هنرستانهای موسیقی تبریز برگزار شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در این مراسم با اشاره به جایگاه فردوسی در پاسداشت فرهنگ ایرانی، اظهار کرد: فردوسی با سرودن شاهنامه نقش بیبدیلی در حفظ و ماندگاری زبان فارسی و تقویت هویت فرهنگی ایران ایفا کرده است.
وی افزود: بزرگداشت فردوسی در حقیقت پاسداشت ریشههای هویتی و فرهنگی ملت ایران است؛ چرا که شاهنامه نه تنها یک اثر ادبی، بلکه گنجینهای از تاریخ، فرهنگ و ارزشهای ایرانی به شمار میآید.
پایان با اشاره به ارتباط عمیق زبان فارسی با هنرهای اصیل ایرانی گفت: همانگونه که زبان فارسی حامل هویت و اندیشه ایرانی است، موسیقی ایرانی نیز روایتگر تاریخ، احساسات و روح فرهنگی این سرزمین به شمار میرود.
در ادامه این آیین، هنرجویان هنرستان موسیقی پسرانه اقبال آذر و هنرستان موسیقی دخترانه کوثر تبریز قطعاتی از موسیقی ایرانی و جهانی را اجرا کردند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در پایان با تأکید بر اهمیت حمایت از نسل جوان هنرمند خاطرنشان کرد: توجه به آموزش هنر و حمایت از استعدادهای جوان، سرمایهگذاری برای آینده فرهنگی کشور است.
نظر شما