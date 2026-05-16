بسترهای مشارکت مردم در توسعه انرژی کشور فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نظیفی اظهار کرد: مزیت اصلی کشور ما حوزه انرژی است و این امکان از طریق سازوکارهای اقتصادی در بازار وجود دارد که مردم بتوانند در این زمینه مشارکت و سرمایهگذاری کنند. بر همین اساس بسترهای اقتصادی و معاملاتی برای مشارکت مردم در تولید برق، توسعه میادین نفت و گاز و سرمایهگذاری در حوزه انرژی فراهم شده و منافع این سرمایهگذاریها به مردم بازمیگردد.
وی در مصاحبه با سیما با اشاره به توسعه استفاده از پنلهای خورشیدی گفت: امروز این امکان وجود دارد که پنلهای خورشیدی روی پشتبام خانهها و فضاهای در دسترس مردم نصب شود تا برای تولید برق مورد استفاده قرار گیرد. حتی مردم میتوانند برق تولیدشده خود را به همسایههایی که پنل خورشیدی نصب نکردهاند و نیاز بیشتری دارند، بفروشند.
مدیرعامل بورس انرژی ایران افزود: با وجود آسیبها و حملاتی که به شبکه برق کشور وارد شده، همچنان این ظرفیت وجود دارد که مردم در یک فضای معاملاتی شفاف فعال شوند و برق تولیدی خود را به فروش برسانند و از منافع مالی آن بهرهمند شوند.
نظیفی ادامه داد: همین الگو میتواند در توسعه میادین نفت و گاز کشور نیز اجرا شود. در حوزه توسعه بالادستی نفت و گاز، این امکان وجود دارد که با مشارکت و سرمایهگذاری مردم، روند توسعه با سرعت بیشتری انجام شود و منافع اقتصادی و مالی آن نیز به خود مردم بازگردد.
وی تأکید کرد: در هر حوزهای که مردم فعال شوند و امور به دست خود مردم اداره شود، قطعاً بهترین اتفاقات رقم خواهد خورد. این میادین میتوانند الگوی آمادهای برای آغاز مسابقه سازندگی و توسعه کشور باشند؛ همانطور که در حوزه دفاعی نیز یک پایه و بنیان محکم برای کشور ایجاد شد.
