تلاش برای ثبت بین المللی تالاب کوهستانی دریاچه گهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، احمدرضا لاهیجان زاده، در بازدید از منطقه حفاظت شده اشترانکوه و تالاب کوهستانی دریاچه گهر به منظور بررسی وضعیت نهایی برای ثبت جهانی این دریاچه، گفت: با توجه به وضعیت اکولوژیکی شکننده و حساس دریاچه گهر از جمله عوامل طبیعی و همچنین عوامل انسانی مانند حضور خارج از ظرفیت تحمل در اطراف دریاچه، باید یک برنامه ریزی مطلوب برای مدیریت زیست محیطی این دریاچه ارزشمند داشته باشیم.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به اینکه دریاچه گهر یک تالاب کوهستانی محسوب می شود، افزود: تالاب های کوهستانی از نظر ارزش های اکولوژیکی که در منطقه دارند خصوصا در فصل مهاجرت پرندگان جز تالاب های بسیار مهم در دنیا تلقی می شوند و در تلاش هستیم تا این دریاچه کوهستانی و ارزشمند را به عنوان یک تالاب بین المللی ثبت کنیم.

لاهیجان زاده اظهار داشت: دریاچه گهر به دلیل اینکه در فصل ورود مسافران و گردشگران شاهد حضور فراوان گردشگران خواهد بود امیدواریم در این زمان و فصل گردشگری با تدبیری خاص بتوانیم ورود افراد را مدیریت کنیم که حداقل آسیب به این منطقه با ارزش وارد شود.

وی ادامه داد: معاونت محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست، درتامین امکانات و تجهیزات لازم در جهت احیا و حفاظت بهتر از تالاب های بیشه دالان بروجرد، تنوردر دورود و تالاب های پلدختر، تلاش خود را به عمل خواهد آورد.