خطرسنجی رایگان قند و چربی خون در مراکز بهداشتی یزد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شریفی ظهر شنبه در تور بازدید خبرنگاران از مراکز جامع سلامت و خانه‌های بهداشت استان یزد که به مناسبت هفته سلامت برگزار شد، اظهار کرد: یکی از برنامه‌های معاونت بهداشت، انجام خطرسنجی قند و چربی خون در کنار غربالگری سایر شاخص‌های سلامت است که به صورت رایگان در تمامی مراکز خدمات بهداشتی شهری و روستایی ارائه می‌شود.

وی با بیان این که انجام خطرسنجی تنها گام نخست در مسیر مراقبت از سلامت افراد است، افزود: مرحله مهم بعدی، پیگیری وضعیت سلامت توسط خود افراد و مراجعه منظم به مراکز بهداشتی است.

شریفی ادامه داد: افرادی که در گروه‌های پرخطر قرار می‌گیرند باید هر سه ماه یک‌بار برای ارزیابی و پیگیری وضعیت سلامت خود به مراکز بهداشتی مراجعه کنند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یزد با اشاره به پایین بودن میزان مشارکت در غربالگری‌ها در مناطق شهری گفت: متاسفانه پوشش این خدمات در شهرها به دلایل مختلف کمتر از ۵۰ درصد است، در حالی که ارائه این خدمات هزینه قابل توجهی برای دولت دارد و انتظار می‌رود مردم برای بهره‌مندی از خدماتی که مستقیماً بر سلامت آن‌ها اثر می‌گذارد، همکاری بیشتری داشته باشند.

وی در ادامه به آمارهای نگران‌کننده بیماری‌های غیرواگیر در استان اشاره کرد و گفت: براساس آخرین پیمایش‌های کشوری، حدود ۳۲ درصد افراد بالای ۳۰ سال در استان یزد به فشار خون بالا مبتلا هستند و از این نظر یزد در رتبه دوم کشور قرار دارد.

شریفی همچنین اظهار کرد: در زمینه دیابت نوع دو نیز استان یزد وضعیت نامطلوبی دارد و طبق آخرین آمارها، حدود ۱۸ درصد افراد بالای ۲۵ سال به این بیماری مبتلا هستند که این میزان، یزد را در رتبه نخست کشور قرار داده است.

وی افزایش فعالیت بدنی و اصلاح الگوی تغذیه را از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از عوامل خطر مانند فشار خون بالا دانست و تاکید کرد: افرادی که با این بیماری‌ها مواجه هستند نیز باید در گام نخست سبک زندگی و رژیم غذایی خود را اصلاح کنند و در کنار آن با مراجعه دوره‌ای به مراکز بهداشتی، مراقبت‌های لازم را دریافت کنند.