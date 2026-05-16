کوشا: فرهنگ مراجعه به مراکز بهداشت در شهرها مغفول مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کوشا صبح شنبه در آیین نواختن زنگ سلامت در هنرستان تربیت بدنی تبریز، اظهار داشت: متولیان حوزه بهداشت موظفاند تندرستی افراد جامعه را از لحظه تولد تا پایان زندگی تضمین و ارتقا بخشند؛ اما این رسالت خطیر بدون همراهی آگاهانه مردم محقق نخواهد شد.

وی با بیان اینکه در روستاها فرهنگ مراجعه به نظام ارجاع و مراکز بهداشتی نهادینه شده، افزود: متأسفانه در شهرها، با وجود رایگان بودن بسیاری از خدمات پیشگیرانه در مراکز شهری، شاهد استقبال نامطلوبی هستیم. این شکاف فرهنگی، بزرگترین مانع پیش روی نظام سلامت است.

کوشا با تشریح نقش کلیدی «سفیران سلامت»، تصریح کرد: این سفیران حلقه اتصال خانوادهها با مراکز درمانی هستند. از مشاورههای پیش از ازدواج و غربالگری نوزادان تا برنامههای سلامت سالمندان، همه در قالب این شبکه مردمی طراحی شده است.

معاون دانشگاه علوم پزشکی تبریز از برگزاری رویدادی بیسابقه به نام «مسابقه بزرگ سلامت» در استان خبر داد و گفت: برخلاف دیگر نقاط کشور، این رویداد با محوریت «بهداشت محله» طراحی شده و جوایز ارزندهای برای تشویق مردم به شناخت دقیق مرکز بهداشت محل زندگیشان در نظر گرفته شده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به قابلیتهای چشمگیر مراکز بهداشتی در پایش بیماریهای غیرواگیر، خاطرنشان کرد: با انجام آزمایشهای ساده و رایگانی نظیر چکاپ فشارخون و کلسترول، میتوان درصد احتمال وقوع سکته قلبی هر فرد را تا ۱۰ سال آینده پیشبینی کرد. همچنین غربالگری سرطانهای شایعی مانند روده بزرگ، دهانه رحم و پستان از پیشرفت خاموش این بیماریها جلوگیری می‌کند.

کوشا در پایان تأکید کرد: شهروندان آذربایجان شرقی بدانند که مراکز بهداشت استان با آمادگی کامل، منتظر مراجعه آنها برای خطرسنجی و دریافت خدمات پیشگیرانه هستند؛ کافی است مردم سفیران سلامت خود را بشناسند و گام اول را بردارند.