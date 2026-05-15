ارائه خدمات رایگان سلامت در مناطق دورافتاده کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، محمد رفیعی رئیس شعبه جمعیت هلال احمر مرودشت گفت: گروه بهداشت و درمان اضطراری BHCU، به ۴۷۶ نفر از اهالی روستای میج بخش سیدان این شهرستان، به مدت یک روز خدمات درمانی رایگان ارائه کردند.
وی افزود: معاینه و داروی رایگان، مشاوره و روانشناسی، خدمات مامایی، بهداشت و تغذیه، ایستگاه سلامت و تست قند و فشارخون به این اهالی و روستاهای همجوار از جمله خدماتی بود که ارائه شد.
رئیس شعبه جمعیت هلال احمر مرودشت بیان کرد: اعضای تیم سحر جمعیت هلال احمر این شهرستان با اجرای برنامههای فرهنگی و نشاط آور، فضایی شاد برای کودکان فراهم کردند.
کاروان سلامت هلال احمر راهی سنقر شد
همزمان با هفته هلالاحمر و صلیب سرخ، کاروان سلامت جمعیت هلالاحمر با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در دهستان فارسینج شهرستان سنقر مستقر و خدمات گسترده درمانی و مشاورهای را به مردم این منطقه ارائه کرد.
شریفی رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان سنقر در حاشیه اجرای این طرح اظهار کرد: این کاروان سلامت با هدف ارتقای سطح سلامت و تسهیل دسترسی مردم مناطق روستایی به خدمات تخصصی پزشکی برگزار شد.
وی افزود: در این طرح، تیمی از پزشکان و کارشناسان حوزه سلامت شامل متخصصان قلب، چشم، ارتوپدی و پوست به همراه کارشناسان مامایی، تغذیه و روانشناسی به ارائه خدمات رایگان درمانی و مشاورهای به مراجعهکنندگان پرداختند.
رئیس جمعیت هلالاحمر سنقر با اشاره به استقبال گسترده مردم منطقه تصریح کرد: حضور پرشور اهالی فارسینج و روستاهای اطراف نشان داد که ارائه چنین خدماتی در مناطق کمتر برخوردار تا چه اندازه ضروری و اثرگذار است و باید بهصورت مستمر ادامه یابد.
ارائه خدمات درمانی به ۵۰۰ نفر از مردم زنجان
حکمتاللههاشمی، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان اظهار کرد: مانور استانی تیمهای درمان اضطراری این جمعیت در قالب کاروان سلامت با همکاری معاونت امور داوطلبان در راستای ارتقای آمادگی تیمهای تخصصی و همچنین ارائه خدمات درمانی و دارویی به ساکنین منطقه اسلامآباد زنجان در هفته گرامیداشت هلالاحمر انجام گرفت.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان افزود: در جریان این مانور، اعضای کاروان سلامت در مسجد امیرالمؤمنین (ع) منطقه اسلامآباد زنجان مستقر شدند و خدمات درمانی، دارویی، مشاورهای، آموزشی و امدادی را به مردم ارائه دادند.
وی تصریح کرد: این اقدام با مشارکت فعال پزشکان، پرستاران، داوطلبان، امدادگران، مربیان و با هدف حمایت از سلامت جامعه و افزایش تابآوری مناطق شهری در برابر شرایط اضطراری انجام شد.
هاشمی خاطرنشان کرد: خدمات ارائهشده شامل ویزیت پزشک متخصص داخلی، اطفال، زنان و زایمان، پزشک عمومی، غربالگری ستون فقرات، بیناییسنجی، پویش سلامت، روانشناس، خدمات پرستاری آقایان و بانوان، توزیع داروی رایگان و اجرای کارگاه آموزشی کمکهای اولیه بود.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان گفت: ارزش ریالی این خدمات ۳۵۰ میلیون تومان بود که به ۵۰۰ نفر ارائه شد.
همچنین مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانشرقی از بهرهمندی ۱۳۳۸ نفر از خدمات رایگان درمانی، دارویی و حمایتی کاروان سلامت هلالاحمر در منطقه حیدرآباد تبریز خبر داد.
صابر جودی، روز پنجشنبه، اظهار کرد: کاروان سلامت جمعیت هلالاحمر آذربایجانشرقی همزمان با هفته جهانی هلالاحمر و صلیبسرخ، طی دو روز در منطقه کمبرخوردار حیدرآباد تبریز حضور یافت.
وی افزود: در این برنامه با مشارکت ۳۸ پزشک عمومی و متخصص، امدادگران، داوطلبان و تیمهای سحر، بیش از ۲۶۰۰ خدمت درمانی، دارویی، آموزشی و حمایتی به اهالی منطقه ارائه شد.
جودی ادامه داد: خدمات تخصصی در حوزههای داخلی، قلب، کودکان، زنان، چشمپزشکی، پوست، روانشناسی، تغذیه، توانبخشی، پرستاری و دندانپزشکی از جمله خدمات ارائهشده در این کاروان بود.
وی همچنین از اجرای برنامههای آموزشی، فرهنگی و حمایتهای روانی و اجتماعی ویژه کودکان و خانوادهها توسط تیمهای سحر خبر داد.
کاروان سلامت به مناطق جنگ زده خوزستان رفت
حسن عبودی مزرعی، مدیرعامل هلال احمر خوزستان در مورد خدمات ارائه شده در این ایام، بیان کرد: در مانور ۲ روزهای که با نگاه به عدالت در سلامت برگزار شد، تیمهای تخصصی بهداشت و درمان اضطراری هلالاحمر خوزستان با استقرار در روستای بیت محارب، که در جنگ تحمیلی سه بار مورد بمباران هوایی قرار گرفته و دچار آسیب شده است، به ارائه خدمات پرداختند.
وی گفت: دسترسی به سادهترین خدمات درمانی برای مردم این منطقه سخت و همراه با مشقت بود. در این مانور درمانی، با استقرار داروخانه سیار، داروی رایگان در اختیار بیماران قرار گرفت. در مجموع به ۸۲۶ نفر خدمات بهداشتی ودرمانی ارائه شد.
نظر شما