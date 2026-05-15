دهشیری: زمینه ازدواج آسان فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن دهشیری در خطبه‌های نمازجمعه اردستان اظهار کرد: عفت اقسام مختلفی دارد که یکی از اقسام آن عفت در پوشش است، برای سلامت جامعه، خانم‌ها ملتزم به حجاب بوده آقایان نیز باید مراقب چشمان خود باشند.

وی افزود: یکی از آثار و فواید ارزشمند حجاب این است که برای انسان مصونیت می‌آورد، یعنی اینکه بانوان را از خطرات احتمالی مصون می‌کند همچنین حجاب باعث استحکام خانواده می‌شود.

امام‌جمعه اردستان با اشاره به سالروز شهادت امام جواد(ع)، خاطرنشان کرد: امام جواد در سن ۸ سالگی امامت را عهده دار شد و توانست شیعه را با تشکیل شبکه وکالت هدایت و کنترل کند و شیعه را تحت نظر آورد، در عمر کوتاه خود کارهای بسیار بزرگی انجام داد.

دهشیری با بیان اینکه اولین روز ماه ذی‌الحجه سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و فاطمه‌(س) است، تصریح کرد: این‌روز در تقویم به‌عنوان روز ازدواج نام گرفته و به این مناسبت به خانواده‌ها و مسئولان توصیه می‌شود در فراهم کردن زمینه ازدواج آسان کوشا باشد.

وی بیان کرد: گرچه سختی‌ها و مشکلات اقتصادی وجود دارد اما با حذف تشریفات و سخت‌گیری‌ها می‌توان به ازدواج آسان برگشت که سپس در ادامه آن فرزند آوری نیز صورت گیرد چرا که مبحث جوانی جمعیت و فرزندآوری همواره مورد تاکید رهبر شهید نیز بوده است.

امام‌جمعه اردستان ادامه داد: وضعیت موجود در حال حاضر وضعیت نه جنگ و نه صلح است، تحلیل‌ها نشان می دهد آماده باش میدان همچنان باقی بوده و تحرکات دشمن نیز رصد می‌شود که تا اینجای کار ایران قهرمان، پیروز این جنگ است و انشالله ضربه نهایی به دشمنان وارد خواهد شد.

دهشیری اضافه کرد: چهار نکته از جمله تبعیت از رهبری، نادیده‌ گرفتن مخالفت‌خوانان، تشکیل قرارگاه اقتصادی برای کنترل مسائل اقتصادی و معیشتی و جهاد صرفه جویی از مواردی مهمی است که باید دنبال شده و همچنان باید حضور در خیابان‌ها پرشورتر بوده تا میدان‌ها تقویت شود.

وی بیان کرد: ۲۷ اردیبهشت روز جهانی فشارخون است و در این راستا توصیه می‌شود افراد مسن حتما برای کنترل فشار خون به بهداشت مراجعه کنند تا در صورت وجود مشکل، درمان صورت گیرد.

امام‌جمعه اردستان با بیان اینکه ۳۰‌ اردیبهشت سالروز شهادت رئیس جمهور شهید دکتر رئیسی و همراهانش است، یادآور شد: این روز، روز شهدای خدمت نامیده شده تا الگویی برای خادمان ملت و مسئولان باشد چرا که ایشان خستگی ناپذیر بود و همواره منویات رهبری را دنبال می‌کرد که امید می رود مسوولان کشوری نیز الگو گیرند و اینگونه باشند.

دهشیری با بیان‌ اینکه در شهرستان خدماتی ارائه می‌شود که مایه دلگرمی است، اضافه کرد: تریبون نمازجمعه برای نظام است، انتظار می‌رود مسوولان خدمات و فعالیت‌های خود را از طریق این تریبون در اختیار مردم قرار داده و گزارش دهند.

وی تاکید کرد: معیشت مردم در ایام جنگ توسط دولت اداره می‌شود، به زالوصفتان فرصت ندهند که در ایام جنگ و بحران معیشت، احتکار برای مردم ایجاد شود و مسوولان مربوطه با محتکران برخورد جدی کنند.