به گزارش خبرگزاری مهر حجتالاسلاموالمسلمین سیدکاظم موسوی رئیسکل دادگستری استان قم با اشاره به عملکرد دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف در استان قم اظهار کرد: در دادگاهای صلح، مردم دیگر ناچار نیستند هزینههای دادرسی را پرداخت کنند و وارد روند رسیدگی قضایی شوند، بلکه طرفین دعوا دعوت میشوند و اعضای شعب شوراهای حل اختلاف با آنها گفتوگو کرده و زمینه صلح و سازش را فراهم میکنند.
وی افزود: با تلاش مجموعه هیأتهای صلح و صلحیاران استان در سال گذشته، هفتاد و دو هزار پرونده در شورای حل اختلاف به صلح و سازش منجر و از ورود آنها به دادگستری و تشکیل پرونده قضایی پیشگیری شده است.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی ادامه داد: در میان این پروندهها، ۱۷۰ فقره از اهمیت ویژهای برخوردار بودند که فقط در همین پروندهها ۲۴۰ میلیارد تومان صلح و سازش حاصل شد و همچنین ۳۸۰۰ سکه بهار آزادی مورد مصالحه قرار گرفت.
رئیسکل دادگستری استان قم با تأکید بر اینکه برخی از این پروندهها از نوع پروندههای انبوه بوده اما با تلاش هیئتهای صلح و صلحیاران استان قم به مصالحه منتهی شدهاند، گفت: با تلاشهای صورت گرفته در سال گذشته ۸ فقره قتل عمد بهصورت قطعی با صلح و سازش مختومه شد و افرادی که ممکن بود به اجرای قصاص محکوم شوند نجات پیدا کردند و به جامعه بازگشتند.
رئیس شورای قضایی استان قم در پایان بزرگترین مزیت دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف را کاهش زمان رسیدگی به پروندهها عنوان کرد و گفت: در دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف بسیاری از اختلافات در کمتر از یک ماه حلوفصل و پرونده مختومه میشود.
