لزوم بازنگری در مطالعات شهری و حفاظت از باغات مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه‌وکیلی ظهر شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی اظهار کرد: حمایت از کشاورزان یک تکلیف قانونی است و رئیس‌جمهور نیز بر اجرای این وظیفه تأکید ویژه دارد و لازم است همه ظرفیت‌ها در این مسیر به‌کار گرفته شود.

وی افزود: باغات قنات ناصری با وجود چالش جدی کمبود آب، همچنان به‌عنوان نقاط امیدبخش حفظ شده‌اند و روند ساخت‌وسازهای مخرب در این محدوده تاکنون موفقیت‌آمیز نبوده است.

زندیه وکیلی تصریح کرد: شهرداری به‌عنوان متولی حریم، مکلف به تشکیل کمیته‌ای برای نظارت بر حفظ باغات است و بخش کالبدی مطالعات موجود به دلیل مغایرت با قوانین کشاورزی باید حذف شود.

وی ادامه داد: به‌دلیل محدودیت‌های مالی مدیریت شهری، توسعه فضای سبز با چالش مواجه است.

استاندار مرکزی تاکید کرد: باغات قنات ناصری همچنان ظرفیت ارزشمندی دارند و اگر در سال ۱۳۹۰ به محدوده شهری الحاق شده بودند، این امکان‌های فعلی از بین می‌رفت.

وی افزود: عامل اصلی ضعف باغات، کمبود منابع آبی و نه ساخت و ساز است و برخلاف برخی شهرها که باغات به‌منظور توسعه عمرانی تخریب می‌شوند، در قنات ناصری چنین روندی وجود ندارد.

زندیه وکیلی بیان کرد: با این حال، جذابیت اقتصادی ساخت‌وساز و ویلاسازی فشارهایی را برای تغییر کاربری ایجاد کرده است، در حالی‌که کشاورزی در این مقیاس از توجیه اقتصادی کافی برخوردار نیست.

وی گفت: در این منطقه حدود دو تا سه هزار مالک وجود دارد و اراضی به‌صورت موروثی باقی مانده است که از نظر اقتصادی صرفه چندانی ندارد.

زندیه وکیلی ادامه داد: این وضعیت به حفظ باغات کمک کرده و قانون نیز در حداقل مساحت، امکان ساخت‌وساز را پیش‌بینی کرده و تصمیم‌گیری صرفاً در چارچوب ضوابط قانونی امکان‌پذیر است.

استاندار مرکزی تصریح کرد: در صورت تدوین نقشه‌راهی منطبق با شرایط استان و قوانین حوزه کشاورزی، امکان اثربخشی بیشتر فراهم می‌شد.

وی افزود: با این حال مطالعه موجود با حداقل الزامات قانونی در این حوزه انطباق کامل ندارد و نیازمند بازنگری است و بخش‌های مغایر باید حذف شود.

زندیه وکیلی تاکید کرد: بهره‌گیری از انرژی خورشیدی در چاه‌های کشاورزی باید در چارچوب الزامات قانونی و با حمایت از کشاورزان واقعی دنبال شود.

وی گفت: برنامه هدف‌گذاری امسال در حوزه برق خورشیدی، تولید یک‌هزار و ۸۰۰ مگاوات است و تحقق آن مستلزم تلاش مضاعف همه دستگاه‌ها و بخش‌های مرتبط است.