حیدری: یک هزار تغییر کاربری غیرمجاز اراضی در اراک شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان حیدری ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با تأکید بر اهمیت حفظ اراضی کشاورزی به‌عنوان سرمایه‌ای ملی و بین‌نسلی اظهار کرد: امنیت غذایی جامعه ارتباط مستقیمی با حفاظت از خاک و منابع کشاورزی دارد و مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز و سودجویی در این حوزه با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: خاک، سرمایه اصلی بخش کشاورزی و پایه امنیت غذایی است و با توجه به زمان‌بر بودن تشکیل آن، هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی، تهدیدی جدی برای تولید و آینده منابع غذایی کشور به شمار می‌رود.

حیدری تصریح کرد: حفظ اراضی کشاورزی تنها وظیفه بهره‌برداران نیست، بلکه مسئولیتی عمومی و مرتبط با آینده نسل‌ها و امنیت غذایی جامعه است.

وی ادامه داد: شهرستان اراک با برخورداری از حدود ۱۲۰ هزار هکتار اراضی زراعی، از قطب‌های تولید محصولات کشاورزی استان مرکزی است و حفظ این ظرفیت نیازمند صیانت از خاک و اراضی تولیدی به‌عنوان سرمایه اصلی بخش کشاورزی است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اراک تاکید کرد: توسعه و اشتغال باید هدفمند و در چارچوب حفظ اراضی کشاورزی دنبال شود که واگذاری اراضی کم‌بازده و بایر برای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی با هدف ایجاد اشتغال و جلوگیری از تخریب اراضی مرغوب انجام می‌شود.

وی با اشاره به اجرای حدنگاری اراضی کشاورزی شهرستان اراک افزود: تاکنون ۲۸ پلاک ثبتی شهرستان اراک در طرح حدنگاری، تعیین‌تکلیف و برای صدور سند به اداره ثبت معرفی شده‌اند و ۱۲ پلاک دیگر نیز در حال پیگیری است که در مجموع حدود ۴۰ پلاک در فرآیند نقشه‌برداری و سنددار شدن قرار دارد.

حیدری بیان کرد: از مجموع ۲۰۰ پلاک اراضی شهرستان، ۱۷۷ پلاک رفع تداخل شده و ۲۳ پلاک دیگر نیز مراحل اداری خود را طی می‌کند که پس از تکمیل فرآیند، تعیین تکلیف خواهند شد.

وی با اشاره به برخورد با متخلفان تغییر کاربری اراضی کشاورزی گفت: در سال گذشته یک‌هزار و ۵۸ مورد تخلف در این حوزه شناسایی شد که از این تعداد، ۲۴۷ مورد اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی انجام شده و چهار مورد نیز با حکم قضایی، تخریب و اعاده به وضع سابق صورت گرفته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اراک گفت: از ابتدای سال جاری نیز حدود ۱۴۰ مورد تخلف شناسایی شده که هفت مورد آن مشمول اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ شده و احکام قضایی مربوط به سایر پرونده‌ها نیز در دست پیگیری است.

وی با تأکید بر برخورد قاطع با سودجویان تاکید کرد: هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی، معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، فرمانداری، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها برای مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز انجام شده و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.

حیدری افزود: مردم پیش از خرید زمین یا هرگونه ساخت‌وساز در اراضی خارج از محدوده شهری و روستایی، نسبت به استعلام از جهاد کشاورزی اقدام کنند تا از بروز مشکلات قانونی ناشی از خرید اراضی فاقد مجوز تغییر کاربری جلوگیری شود.

وی با اشاره به فعالیت سامانه ۱۳۱ امور اراضی گفت: سامانه ۱۳۱ امور اراضی به‌صورت شبانه‌روزی گزارش‌های مردمی درباره تغییر کاربری‌های غیرمجاز را دریافت و پس از بررسی توسط گشت‌های امور اراضی، اقدامات قانونی از جمله صدور اخطار و اجرای حکم را پیگیری می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اراک از برخورد با چاه‌های غیرمجاز مرتبط با تغییر کاربری خبر داد و گفت: با همکاری اداره منابع آب، چاه‌هایی که به‌صورت غیرمجاز برای تأمین آب ویلاسازی‌ها یا اراضی خارج از الگوی کشت استفاده می‌شوند، شناسایی و با آنها برخورد قانونی خواهد شد.

وی تصریح کرد: مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی، اقدامی ملی و مرتبط با حفظ امنیت غذایی و صیانت از منابع خاک کشور است.

حیدری افزود: قرارگاه مبارزه با تغییر کاربری غیرمجاز در سازمان جهاد کشاورزی تشکیل شده و با برگزاری جلسات هفتگی، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول برای حفاظت از سرمایه‌های کشاورزی دنبال می‌شود.

احیای باغات اراک با اجرای طرح‌های مدیریت آب و مرمت قنوات دنبال می‌شود

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اراک گفت: کارگروه ویژه احیای باغات با حضور دستگاه‌های مرتبط به‌صورت ماهیانه در اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان برگزار می‌شود و سازمان جهاد کشاورزی نیز به‌عنوان یکی از اعضای این کارگروه، اقدامات تخصصی خود را برای حفظ و تقویت باغات دنبال می‌کند.

وی افزود: جهاد کشاورزی شهرستان اراک اجرای طرح‌های مرمت و احیای قنوات، انتقال آب و بهینه‌سازی مصرف آب را دنبال می‌کند که سال گذشته یک میلیارد تومان برای این اقدامات هزینه شد و برنامه‌های تکمیلی آن در سال جاری نیز در دستور کار قرار دارد.

حیدری با اشاره به ظرفیت‌های آبی موجود در باغات تصریح کرد: احیای قنوات و چاه‌های دارای مجوز منابع آب، در کنار توسعه روش‌های نوین آبیاری، از اولویت‌های اصلی است تا با کاهش هدررفت آب، بیشترین بهره‌برداری از منابع موجود انجام شود.

وی ادامه داد: توسعه آبیاری‌های نوین با برگزاری دوره‌های آموزشی و همراهی بهره‌برداران دنبال می‌شود، اما برخی موانع اجرایی و مسائل مرتبط با هیئت‌های امنا، روند اجرای این طرح‌ها را با چالش مواجه کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اراک تاکید کرد: در برخی اراضی به‌دلیل تعدد وراث و مسائل حقوقی، امکان ورود مستقیم دستگاه اجرایی وجود ندارد اما با همکاری هیئت‌های امنا و بهره‌گیری از ظرفیت افراد محلی، اقدامات لازم برای حفظ و جلوگیری از تخریب باغات دنبال می‌شود.

وی افزود: هیئت امنای باغات نقش مؤثری در ساماندهی امور دارد و همکاری افراد فعال و دغدغه‌مند در این حوزه، از جمله دکتر اشرفی، موجب شده اقدامات حفاظتی و احیایی با هماهنگی بیشتری دنبال شود.

حیدری بیان کرد: جهاد کشاورزی نیز در چارچوب وظایف قانونی خود، حمایت و همراهی لازم را برای احیای باغات شهرستان اراک انجام خواهد داد.