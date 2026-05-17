هادی احمدی عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متاسفانه بیمه‌ها و سازمان هدفمندی یارانه‌ها، از آذر ۱۴۰۴ تا کنون، هیچ پرداختی به داروخانه‌ها نداشته‌اند و فقط سازمان تامین اجتماعی، اخیرا یک ماه مربوط به آذر را پرداخت کرده که دردی را دوا نمی‌کند.

وی با عنوان این مطلب که سازمان تامین اجتماعی هر ماه ۳ همت بدهکاری به داروخانه های بخش خصوصی دارد، گفت: تامین اجتماعی با پرداخت آذر ماه، هنوز ۱۵ همت به داروخانه ها بدهکار است.

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران با اشاره به رونمایی طرحی برای تهاتر بدهی ها و مطالبات سازمان تامین اجتماعی، افزود: داروخانه ها به عنوان شرکای تامین اجتماعی، از چنین طرحی بی خبر هستند.

وی با گلایه از عدم دعوت انجمن داروسازان به مراسم رونمایی از طرح تامین اجتماعی تحت عنوان «تکو»، ادامه داد: انجمن داروسازان به عنوان طرف دوم قرارداد با سازمان تامین اجتماعی، از چنین طرحی بی خبر است و حتی از ما نظرخواهی هم نشده است.

احمدی تاکید کرد: وقتی داروخانه ها به عنوان شریک تامین اجتماعی تلقی می شوند، باید از چنین طرح هایی مطلع باشند که متاسفانه اطلاعی نداریم.

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران اظهار داشت: رونمایی از این قبیل طرح ها برای داروخانه ها پول نمی شود.

وی با هشدار به سازمان های بیمه گر و سازمان هدفمندی یارانه ها که در پرداخت مطالبات داروخانه ها تاخیر چند ماهه دارند، گفت: ادامه این وضعیت باعث می شود داروخانه ها پولی برای خرید دارو نداشته باشند و در نهایت، این بیماران هستند که از این وضعیت آسیب می بینند.

احمدی با اشاره به گران شدن قیمت داروها، افزود: این وضعیت باعث شده تا میزان مطالبات داروخانه ها از سازمان های بیمه گر، ۴ برابر شود و همین مسئله باعث می شود روند پرداخت مطالبات داروخانه ها، با مشکل مواجه شود.