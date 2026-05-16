به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر در سخنانی، اظهار داشت: در راستای مقابله قاطع با قاچاقچیان و محتکران کالاهای اساسی و خنثی‌سازی تهدیدات اقتصادی دشمنان، مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی و پلیس امنیت اقتصادی، در یک اقدام اطلاعاتی و ضربتی مشترک، انبار احتکار سیمان را در حاشیه شهر خرم‌آباد شناسایی کردند.

وی افزود: با هماهنگی قضائی، در بازرسی از این انبار، بیش از شش هزار تُن سیمان احتکار شده کشف و عوامل مربوطه شناسایی و با تشکیل پرونده به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.

فرمانده انتظامی لرستان، هشدار داد: همه باید در کنار مردم باشیم و با اتحاد، تهدیدات و توطئه‌های دشمنان را خنثی کنیم. نباید اجازه دهیم عده‌ای با کسب منافع نامشروع، بر جامعه ظلم روا دارند.

سردار هاشمی فر، تأکید کرد: این هشداری است به تمام کسانی که به دنبال فرصت‌طلبی و سوءاستفاده هستند. اطمینان داشته باشند که با قاطعیت و با پشتیبانی دستگاه‌های مربوطه، به‌ویژه دستگاه قضائی، با اخلال‌گران اقتصادی برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.

وی از همکاری و همراهی ارزشمند مردم با مجموعه انتظامی و همچنین حمایت‌های دستگاه قضائی از حافظان امنیت در راستای احقاق حقوق شهروندان تقدیر و تشکر کرد.