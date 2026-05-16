۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۲۷

امیر جهانشاهی: روابط عمومی، بیسیمِ رمز اعتماد در میدان روایت‌ها است

فرمانده نیروی زمینی ارتش به مناسبت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی در پیامی گفت: روابط عمومی، بیسیمِ رمز اعتماد در میدان نبرد روایت‌ها است.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ علی جهانشاهی، فرمانده نیروی زمینی ارتش با صدور پیامی ۲۷ اردیبهشت ماه، روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی را تبریک گفت.

متن این پیام، به شرح زیر است:

بِسم‌ِاللهِ الرَحمنِ الرَحیم

"وَ أَمرُهُم شُورَیٰ بَینَهُم"

۲۷ اردیبهشت ماه، یادآور جایگاه رفیع «ارتباط»، «شفافیت» و «اعتماد» در ساختار مدیریت کشور است. روز ارتباطات و روابط عمومی، تنها یک مناسبت تقویمی نیست؛ بلکه فرصتی ارزشمند برای قدردانی از سربازان خط مقدم جهاد تبیین و معماران پل‌های ارتباطی میان حاکمیت و مردم است.

روابط عمومی، بیسیمِ رمز اعتماد در میدان نبرد روایت‌ها است. شما رزمندگان خط مقدم جهاد تبیین، در جنگی که دشمن با شبهه و دروغ پیش می‌برد، با قلمی که تیغ حقیقت از آن می‌بارد، سنگرها را فتح می‌کنید.

اینجانب فرا رسیدن بیست و هفتم اردیبهشت ماه؛ روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی را به تمامی مسئولان، مدیران، کارمندان، اصحاب رسانه و همه دست‌اندرکاران کوشا و تلاشگر عرصه ارتباطات و روابط عمومی در سازمان عقیدتی سیاسی ارتش که در جهت تشریح دستاوردها، توانمندی‌ها و رسالت مهم ارتش گام برمی‌دارند، تبریک و تهنیت عرض نموده و دوام توفیقات روزافزون تمامی خدمتگزاران این عرصه خطیر را از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرتیپ ستاد علی جهانشاهی

کد مطلب 6831843
رامین عبداله شاهی

