به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ علی جهانشاهی، فرمانده نیروی زمینی ارتش با صدور پیامی ۲۷ اردیبهشت ماه، روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی را تبریک گفت.

متن این پیام، به شرح زیر است:

بِسم‌ِاللهِ الرَحمنِ الرَحیم

"وَ أَمرُهُم شُورَیٰ بَینَهُم"

۲۷ اردیبهشت ماه، یادآور جایگاه رفیع «ارتباط»، «شفافیت» و «اعتماد» در ساختار مدیریت کشور است. روز ارتباطات و روابط عمومی، تنها یک مناسبت تقویمی نیست؛ بلکه فرصتی ارزشمند برای قدردانی از سربازان خط مقدم جهاد تبیین و معماران پل‌های ارتباطی میان حاکمیت و مردم است.

روابط عمومی، بیسیمِ رمز اعتماد در میدان نبرد روایت‌ها است. شما رزمندگان خط مقدم جهاد تبیین، در جنگی که دشمن با شبهه و دروغ پیش می‌برد، با قلمی که تیغ حقیقت از آن می‌بارد، سنگرها را فتح می‌کنید.

اینجانب فرا رسیدن بیست و هفتم اردیبهشت ماه؛ روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی را به تمامی مسئولان، مدیران، کارمندان، اصحاب رسانه و همه دست‌اندرکاران کوشا و تلاشگر عرصه ارتباطات و روابط عمومی در سازمان عقیدتی سیاسی ارتش که در جهت تشریح دستاوردها، توانمندی‌ها و رسالت مهم ارتش گام برمی‌دارند، تبریک و تهنیت عرض نموده و دوام توفیقات روزافزون تمامی خدمتگزاران این عرصه خطیر را از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرتیپ ستاد علی جهانشاهی