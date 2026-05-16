به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران، به مناسبت، ۲۷ اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی، با صدور پیامی، ضمن گرامیداشت «روز ارتباطات و روابط عمومی»، بر نقش خطیر فعالان این حوزه در مقابله با جنگ شناختی و رسانهای دشمنان تاکید کرد.
متن پیام بدین شرح است؛
بسمالله الرحمن الرحیم
۲۷ اردیبهشت، «روز ارتباطات و روابط عمومی»، فرصتی برای تجلیل از نقش کلیدی پرچمداران اطلاعرسانی و ارتباطات اجتماعی است. روابط عمومی بیدار، منعطف و پویا ارزشمندترین دارایی سازمانها یعنی سرمایه اجتماعی را جذب میکند و ارتقا میدهد و آیینه تمامنمای تعامل، شفافیت، توسعه ارتباطات سازمانی و اجتماعی است.
بیتردید، روابط عمومیها به عنوان پل ارتباطی میان سازمانها و افکار عمومی، نقش بیبدیلی در شکلدهی به اعتماد، امیدآفرینی و ارتقای سرمایه اجتماعی ایفا میکنند.
در شرایط کنونی که ایران اسلامی عزیز ما با پیچیدهترین اشکال جنگ شناختی و هجمههای گسترده رسانهای دشمنان مواجه است، مسئولیت روابط عمومیها دوچندان شده است. این حوزه با بهرهگیری از ابزارهای نوین ارتباطی و رویکردهای حرفهای، میتواند در تبیین واقعیتها، مقابله با تحریفها و خنثیسازی عملیات روانی دشمنان نقشی تعیینکننده داشته باشد.
اطلاعرسانی دقیق، شفاف و بهموقع از سوی روابط عمومیها، نهتنها موجب افزایش آگاهی عمومی میشود، بلکه از شکلگیری شایعات و انتشار اخبار نادرست نیز جلوگیری میکند. در این مسیر، تعهد به صداقت، سرعت عمل و مسئولیتپذیری، از مهمترین اصولی است که باید همواره مدنظر قرار گیرد.
ضمن تبریک این روز به کلیه تلاشگران عرصه روابط عمومی و توفیق پیشرفت روز افزون برای آنان، امیدواریم با تقویت جایگاه روابط عمومیها و حمایت بیش از پیش از فعالان این حوزه، شاهد ارتقاء هرچه بیشتر کارآمدی نظام اطلاعرسانی کشور و افزایش اعتماد عمومی باشیم.
