به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش با صدور پیامی ۲۷ اردیبهشت ماه، روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی را تبریک گفت.

متن این پیام، به شرح زیر است:

بِسم‌ِاللهِ الرَحمنِ الرَحیم

بیست و هفتم اردیبهشت ماه روز ارتباطات و روابط عمومی، فرصتی مغتنم برای پاسداشت جایگاه راهبردی و تأثیرگذار مجموعه هایی است که در سپهر پیچیده و چندلایه رسانه ای امروز، عهده‌دار صیانت از حقیقت، هدایت افکار عمومی و تبیین واقعیت‌ها هستند. در روزگاری که مرزهای نبرد از جغرافیای فیزیکی عبور کرده و به قلمرو ذهن‌ها، ادراک‌ها، و باورها گسترش یافته است، روابط عمومی‌ها در جایگاهی، خطیر به مثابه افسران میدان جنگ روایت‌ها و پیشگامان «نبرد شناختی» نقشی بی‌بدیل در شکل دهی به معادلات این عرصه ایفا می‌نمایند.

در میانه تحولات پیچیده و در بطن «جنگ رمضان» نیز، که ابعاد نرم و ادراکی آن همپای میدان‌های عملیاتی تعیین کننده و اهمیت روایتگری دقیق، هوشمندانه و به‌هنگام بیش از پیش نمایان شد. در چنین شرایطی، آنچه می‌تواند حقیقت را از غبار تحریف و عملیات روانی دشمنان مصون دارد تعهد حرفه‌ای، بصیرت راهبردی و توانمندی در مدیریت جریان اطلاعات و اقناع افکار عمومی است.

فعالان حوزه روابط عمومی و ارتباطات، امروز نه تنها راویان صادق واقعیت‌ها، بلکه معماران اعتماد و پیونددهندگان قلب و ذهن مردم و نهادها هستند؛ مسئولیتی که نیازمند تلفیقی از دانش، درایت، سرعت، دقت و صداقت است. بی‌تردید، صیانت از سرمایه اجتماعی، تقویت انسجام ملی، جنگ با دشمن سفاک صهیونی آمریکایی و ایجاد تصویر واقعی از توانمندی‌ها و دستاوردهای کشور، در گرو تلاش‌های مستمر و هوشمندانه آن فرهیختگان است.

اینجانب ضمن گرامیداشت روز ارتباطات و روابط عمومی، از همه همرزمان ولایتمدار که صادقانه در عرصه روابط عمومی و جهاد تبیین ایفای نقش می‌کنند، سپاسگزاری کرده و از خداوند بزرگ عزت، سلامتی و موفقیت روزافزون ایشان را در پرتو توجهات ویژه اهل بیت (ع)، حضرت ولیعصر (عج)، امام شهید بسیار عزیز و رهبری خردمندانه فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه الله) مسئلت می‌نمایم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

دریادار شهرام ایرانی