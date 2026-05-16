به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با چهارمین رویداد اردیبهشت کتاب دورهمی کتاب با حضور بچه کتابخون‌هایی از مناطق تهران و گفت‌وگو درباره مجموعه کتاب‌های سرگذشت استعمار نوشته مهدی میر کیایی با حضور مهدی شریفی و حامد ابستام و مجری‌ - کارشناس سمیه جمالی برگزار شد.



حاتم ابتسام، کارشناس و پژوهشگر حوزه تاریخ، در ابتدای این برنامه با تأکید بر اهمیت مطالعه و آگاهی تاریخی، به نسل جوان اظهار داشت: قدر موقعیتی که در آن قرار دارید بدانند و به کتاب‌خوانی به عنوان یک سرمایه ارزشمند نگاه کنند.



ابتسام با اشاره به تاثیر مثبت مطالعه تاریخ در شکل‌گیری تفکر نقاد و آگاه، گفت: مطالعه تاریخ عصاره‌ای از تجربیات گذشته است که به انسان امکان می‌دهد فراتر از عمر محدود خود، عمر تمدن‌ها و تجربه‌های بشری را درک کند.



این پژوهشگر حوزه تاریخ افزود: تاریخ تمدن بشری چندین هزار ساله است و خواندن آن به انسان دید وسیع‌تری نسبت به گذشته و حال می‌دهد.



وی با بیان اینکه به تاریخ انبیا و تاریخ استعمار آنگونه که باید پرداخته نشده است، خاطرنشان کرد: در کتاب‌های تاریخی رسمی نام پیامبران برجسته‌ای مانند نوح، موسی و یوسف کمتر دیده می‌شود و این موضوع نیازمند مطالعه و تحقیق بیشتر است.



ابتسام درباره استعمار نیز گفت: این پدیده تاریخی همچنان ادامه دارد و تاریخ استعمار به شکل کامل بازگو نشده است، که خود نوعی استعمار محسوب می‌شود.



ابتسام تأکید کرد: مطالعه تاریخ نه تنها به شناخت بهتر گذشته کمک می‌کند بلکه ابزار مهمی برای مواجهه آگاهانه با مسائل امروز و ساختن آینده‌ای بهتر است.



در ادامه این برنامه مهدی شریفی، کارشناس و تحلیلگر مسائل اجتماعی، در سخنانی به اهمیت درک ارتباط تاریخی و حق‌طلبی فردی پرداخت و تأکید کرد: شناخت درست تاریخ می‌تواند به فهم بهتر مسائل کنونی کمک کند.



وی بیان کرد: از ۵۰۰ سال پیش تاکنون، وجود هر فرد با دیگران ارتباط دارد و اگر کسی احساس کند حقش ضایع می‌شود، نباید به فرد یا نهاد خاصی محدود شود.



شریفی با اشاره به مسائل جاری و تأثیرات سیاست‌های خارجی، به ویژه نقش آمریکا در موضوعاتی مانند نفت و حقوق مردم ایران، گفت: مهم نیست طرفدار چه نظامی باشیم، حق کسی نباید ضایع شود.



وی افزود: کتابی که درباره تاریخ استعمار و مسائل مربوط به حقوق مردم نوشته شده، پر از داستان‌هایی است که نشان می‌دهد چگونه حق طبیعی برخی افراد نادیده گرفته شده است.



این کارشناس تاریخ همچنین به نوجوانان توصیه کرد: این کتاب بهترین منبع برای جوانان است تا بتوانند در چهارچوب درست و آگاهانه به مسائل نگاه کنند.



شریفی ضمن تشویق مخاطبان به مطالعه این اثر، از آن به عنوان ابزاری مفید برای درک بهتر مسائل اجتماعی و تاریخی یاد کرد و از همه خواست که به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشند.



در پایان این برنامه سمیه جمالی، مجری و کارشناس فرهنگی، با اشاره به اینکه کتابخانه‌ها بهشتی برای علاقه‌مندان به کتاب هستند، گفت: هر جا که صاحبخانه باشد، آنجا بهشت است.



جمالی با تاکید بر اینکه جوانان آینده سازان کشور هستند، گفت: واقعیت این است که هر کدام از شما در آینده نقش مهمی در جامعه خواهید داشت؛ یکی معلم می‌شود، دیگری نویسنده، نجار یا حتی از نیروهای نظامی که امنیت کشور را حفظ کنند.



جمالی با تاکید بر اینکه برای ساختن آینده‌ای بهتر، نیازمند مطالعه بیشتر هستیم گفت: کتاب‌هایی مانند «سرگذشت استعمار» می‌توانند به ویژه به نوجوانان درک بهتری از تاریخ و شرایط امروز ارائه دهند.