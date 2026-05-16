به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر شنبه در نشست هم اندیشی با اعضای شوراهای اسلامی شهرستان‌های استان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای جنگ تحمیلی اخیر اظهار کرد: یاد و نام همه شهدا به‌ویژه شهدای مظلوم جنگ اخیر را گرامی می‌داریم و از خداوند متعال برای رهبر معظم انقلاب و همه خدمتگزاران نظام اسلامی توفیق و سلامتی مسئلت داریم.

وی همچنین با تسلیت سالروز شهادت امام جواد(ع) افزود: امیدواریم همه ما بتوانیم در مسیر خدمت به مردم از آموزه‌های بزرگان دین اسلام و سیره اهل‌بیت(ع) بهره بگیریم.

استاندار بوشهر با ابراز خرسندی از حضور در جمع اعضای شوراهای اسلامی استان بیان کرد: شوراهای اسلامی از دستاوردهای مهم نظام جمهوری اسلامی هستند و قانون اساسی با نگاهی آینده‌نگر، مشارکت مستقیم مردم در اداره امور محلی را از طریق این نهاد مردمی پیش‌بینی کرده است.

زارع ادامه داد: بخشی از نظم، امنیت، عمران و آبادانی جامعه امروز حاصل فعالیت همین نهاد مردمی و تلاش مدیران شهری و روستایی است و باید از این ظرفیت ارزشمند در مسیر توسعه استان بیش از پیش بهره گرفت.

وی با قدردانی از تلاش‌های اعضای شوراهای اسلامی، شهرداران و دهیاران استان گفت: با وجود دشواری‌ها و محدودیت‌های مختلف، شوراها همواره با انگیزه و روحیه خدمت در کنار مردم و مدیران اجرایی برای حل مشکلات تلاش کرده‌اند.

استاندار بوشهر با اشاره به شرایط ناشی از جنگ و فشارهای اقتصادی تصریح کرد: این شرایط به طور طبیعی بر معیشت، اشتغال و زندگی مردم تأثیر گذاشته و وظیفه همه ماست که با همدلی و تلاش مضاعف برای کاهش این مشکلات اقدام کنیم.

زارع با بیان اینکه بسیاری از مطالبات مطرح‌شده از سوی نمایندگان شوراها به مسائل بودجه‌ای و اعتباری مرتبط است، خاطرنشان کرد: در استان بوشهر تقریباً هیچ پروژه عمرانی مهمی وجود ندارد که نسبت به آن آگاهی نداشته باشیم، اما به دلیل محدودیت منابع ناچار به اولویت‌بندی طرح‌ها هستیم.

وی با اشاره به اعتبارات اختصاص یافته به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان گفت: در سال گذشته بیش از هفت هزار میلیارد تومان از محل منابع مختلف از جمله ارزش افزوده به مدیریت شهری و روستایی استان اختصاص یافته و علاوه بر آن، بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان نیز از محل عوارض آلایندگی پرداخت شده است.

استاندار بوشهر با تأکید بر نقش مدیریت شهری در زندگی روزمره مردم بیان کرد: شهرداری‌ها از جمله نهادهایی هستند که بیشترین ارتباط مستقیم را با شهروندان دارند و انتظار می‌رود با خلاقیت، برنامه‌ریزی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، خدمات‌رسانی به مردم را تسهیل کنند.

لزوم استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مدیریت شهری

زارع همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مدیریت شهری تأکید کرد و گفت: برخی شهرداری‌ها با جذب سرمایه‌گذاران توانسته‌اند علاوه بر کاهش هزینه‌ها، خدمات بیشتری به شهروندان ارائه دهند و انتظار می‌رود سایر شهرداری‌ها نیز در این مسیر گام بردارند.

وی در ادامه با اشاره به چالش تأمین آب آشامیدنی در استان بوشهر اظهار کرد: موضوع آب همواره یکی از مسائل مهم استان بوده و لازم است با مدیریت مصرف و صرفه‌جویی، شرایط عبور از فصل گرم سال با کمترین مشکل فراهم شود.

استاندار بوشهر همچنین به تأثیرات اقتصادی جنگ بر استان اشاره کرد و گفت: بخشی از اشتغال استان به صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین تجارت دریایی وابسته است و در جریان جنگ اخیر برخی از این بخش‌ها با آسیب‌هایی مواجه شدند.

زارع افزود: حدود ۲ هزار شناور تجاری در بنادر استان فعالیت دارند که در شرایط اخیر بخشی از فعالیت آن‌ها متوقف شده و این موضوع بر اقتصاد محلی اثر گذاشته است، اما با برنامه‌ریزی و پیگیری در سطح ملی تلاش می‌کنیم مسیرهای جایگزین برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تأمین کالاهای اساسی تصریح کرد: دستگاه‌های مرتبط از جمله صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به صورت روزانه وضعیت بازار و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم را رصد می‌کنند تا کمبودی در این زمینه ایجاد نشود.

استاندار بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع انتخابات شوراهای اسلامی اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط خاص کشور و همزمانی آن با انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، تصمیم بر این شد که انتخابات شوراها دو ماه پس از پایان شرایط جنگی برگزار شود.

زارع در پایان با تأکید بر اهمیت همدلی و انسجام ملی خاطرنشان کرد: آنچه موجب عزت و سربلندی ملت ایران شده، همین همدلی و همراهی مردم و مسئولان است و یقین داریم با تکیه بر همین سرمایه اجتماعی می‌توان از شرایط دشوار عبور کرد و مسیر پیشرفت و توسعه کشور را ادامه داد.