رئیس شورای شهر بوشهر: بهسازی محیط شهری و توسعه پایدار در اولویت است

ایمان زندی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نهم اردیبهشت، سالروز تأسیس شوراهای اسلامی شهر و روستا فرصتی ارزشمند برای بازخوانی نقشی است که مردم در مدیریت شهری و توسعه محلی ایفا می‌کنند.

وی گفت: شوراها که ریشه در اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد یادآور تجلی مردم‌سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران است؛ نهادی که با اتکا به خرد جمعی، مشارکت عمومی و اعتماد مردم، بستر تصمیم‌گیری‌های آگاهانه و توسعه‌محور را فراهم ساخته است.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر با اشاره به اینکه شوراها از زمان شکل‌گیری تاکنون، به عنوان یکی از ارکان اساسی مدیریت شهری و روستایی، توانسته‌اند نقش برجسته‌ای در مسیر رشد و تعالی کشور ایفا کنند گفت بدون تردید حضور شوراهای اسلامی در سطح شهرها و روستاها موجب پویایی اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و شکل‌گیری ارتباط مستقیم میان مردم و مدیران اجرایی شده است.

وی تصریح کرد: در طول سال‌های فعالیت این نهاد مردمی، شاهد تحولات چشمگیر در چهره شهرها و روستاهای کشور از توسعه زیرساخت‌ها و بهبود وضعیت خدمات شهری، تا گسترش فضای سبز، حمل‌ونقل، مدیریت پسماند و توجه بیشتر به فرهنگ و هویت شهری بوده‌ایم، این تغییرات نتیجه‌ همدلی و همکاری مؤثر میان شوراها، شهرداری‌ها و مردم است که در سایه‌ هم‌اندیشی و برنامه‌ریزی، مسیر پیشرفت را هموار ساخته‌اند.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر خاطر نشان کرد: بندر بوشهر نیز به عنوان یکی از شهرهای تاریخی و فرهنگی کشور در کنار خلیج فارس، از برکات وجود شوراهای اسلامی بی‌بهره نمانده است، نگاه آینده‌محور و اهتمام اعضای شورا در توسعه پایدار، حفاظت از میراث فرهنگی، بهسازی محیط شهری و خدمت صادقه به مردم ، نشان از مسئولیت‌پذیری و عشق به زادگاه دارد.

وی فرارسیدن نهم اردیبهشت، «روز شوراها» را به همه خادمان صادق این عرصه، به‌ویژه اعضای شوراهای شهر و روستای سراسر استان بوشهر تبریک گفت و افزود: بی‌تردید استمرار مشارکت مردم در تصمیم‌سازی‌های شهری، تقویت اعتماد و همدلی بین دستگاه‌های اجرایی و شوراها، و استفاده از ظرفیت جوانان و نخبگان، می‌تواند آینده‌ای روشن‌تر برای توسعه شهری بوشهر رقم بزند.