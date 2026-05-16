  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۴۶

به مناسبت «روز نکبت»؛

اروپا در حمایت از فلسطین به پا خاست+ فیلم

اروپا در حمایت از فلسطین به پا خاست+ فیلم

شهرها و کشورهای مختلف در اروپا به مناسبت «روز نکبت» شاهد برگزاری راهپیمایی‌هایی به منظور ابراز همبستگی با مردم مظلوم فلسطین بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آناتولی با انتشار تصاویری اعلام کرد که مردم در شهرها و کشورهای مختلف در اروپا امروز شنبه به خیابان ها آمده و در حمایت از مردم مظلوم فلسطین شعارهایی سر دادند.

بر اساس اعلام این رسانه، طرفداران آرمان فلسطین با در دست داشتن پرچم های فلسطین همبستگی خود را با مردم مظلوم فلسطین اعلام کردند.

حامیان مردم مظلوم فلسطین شعار می دادند: فلسطین باید آزاد گردد.

تظاهرات های ابراز همبستگی با مظلومان فلسطینی در سالروز هفتاد و هشتمین سالگرد «روز نکبت» یا وقوع فاجعه سال ۱۹۴۸ برگزار شد؛ روزی که در آن صدها هزار فلسطینی پس از تشکیل غده سرطانی رژیم صهیونیستی از سرزمین مادری خود اخراج شدند.

کد مطلب 6831946

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها