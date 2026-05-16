اروپا در حمایت از فلسطین به پا خاست+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آناتولی با انتشار تصاویری اعلام کرد که مردم در شهرها و کشورهای مختلف در اروپا امروز شنبه به خیابان ها آمده و در حمایت از مردم مظلوم فلسطین شعارهایی سر دادند.

بر اساس اعلام این رسانه، طرفداران آرمان فلسطین با در دست داشتن پرچم های فلسطین همبستگی خود را با مردم مظلوم فلسطین اعلام کردند.

حامیان مردم مظلوم فلسطین شعار می دادند: فلسطین باید آزاد گردد.

تظاهرات های ابراز همبستگی با مظلومان فلسطینی در سالروز هفتاد و هشتمین سالگرد «روز نکبت» یا وقوع فاجعه سال ۱۹۴۸ برگزار شد؛ روزی که در آن صدها هزار فلسطینی پس از تشکیل غده سرطانی رژیم صهیونیستی از سرزمین مادری خود اخراج شدند.