به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گاردین امروز شنبه در گزارشی اعلام کرد که ده‌ها هزار شهروند انگلیس در شهر لندن، پایتخت این کشور در حمایت از مردم مظلوم فلسطین به خیابان‌ ها آمدند.

آپسانا بگوم، نماینده پارلمان این کشور از حزب کارگر، در راهپیمایی طرفداران مردم فلسطین حضور دارد و در آنجا برای جمعیتی از مردم نیز سخنرانی کرد.

راهپیمایی طرفداران فلسطین از کنزینگتون در لندن شروع شده و اکنون ادامه دارد.

طرفداران فلسطین پرچم‌ های فلسطین و ایران را به منظور اعلام همبستگی به اهتزاز درآوردند.

به گزارش گاردین، راهپیمایی امروز طرفداران فلسطین یادآور «نکبت» یا وقوع فاجعه سال ۱۹۴۸ است که در آن صدها هزار فلسطینی پس از تشکیل غده سرطانی رژیم صهیونیستی از سرزمین مادری خود اخراج شدند.