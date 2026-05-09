اتحادیه اروپا تحریم کالاهای صهیونیستی را بررسی می کند 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا که قرار است دوشنبه آینده در بروکسل، پایتخت بلژیک برگزار شود، مجموعه‌ای از اقدامات تنبیهی احتمالی علیه رژیم صهیونیستی را در دستور کار خود قرار داده است. این اقدام پس از آن دنبال شد که کشورهای اروپایی انتقادات شدیدی نسبت به سیاست‌های شهرک‌سازی و وضعیت رو به وخامت در اراضی اشغالی فلسطین از خود نشان دادند.

بر اساس گزارش منابع خبری صهیونیستی، این نشست طرح مشترک فرانسه و سوئد را بررسی می‌کند که هدف آن وضع عوارض گمرکی بر کالاهای وارداتی از شهرک‌های صهیونیستی واقع در در کرانه باختری، بلندی‌های جولان اشغالی و قدس شرقی است.

شبکه کان رژیم صهیونیستی در این گزارش به نقل از دیپلمات‌های اسرائیلی آورده است که احتمال شانس تصویب این طرح «بالا» است و دلیل این اتفاق، خشم فزاینده در اروپا از گسترش شهرک‌سازی، خشونت شهرک‌نشینان و قوانین بحث‌برانگیز رژیم صهیونیستی است که ارزش‌های اساسی و حقوق بشر مندرج در توافقنامه مشارکت با اتحادیه فاصله را نادیده می گیرد.

تصویب این طرح نیازی به اجماع ۲۷ کشور ندارد، بلکه موافقت «اکثریت واجد شرایط» برای تصویب آن کافی است.

از سوی دیگر، مایکل مان، سفیر اتحادیه اروپا در سرزمین‌های اشغالی ، اظهار داشت که افزایش چشمگیر شهرک‌سازی «خط قرمز» اتحادیه اروپا است. وی تأکید کرد که بروکسل در حال بررسی اقدامات بیشتر برای اعمال فشار بر کابینه رژیم صهیونیستی برای تغییر سیاست‌های خود، به ویژه در مورد شهرک‌سازی و تجاوز مستمر به نوار غزه است.

اروپا تحریم‌ بن گویر و اسموتریچ را بررسی می‌کند

اتحادیه اروپا همزمان با اقدامات اقتصادی، در حال بررسی اعمال تحریم‌هایی علیه ایتمار بن گویر و بتسلئیل اسموتریچ، وزرای امنیت داخلی و دارایی کابینه رژیم صهیونیستی است که از افراطی ترین وزرای اسرائیل و سرسخت‌ترین حامیان گسترش شهرک سازی در سرزمین‌های اشغالی و اقدامات خشونت‌آمیز علیه فلسطینیان هستند.

چند روز پیش، بیش از ۴۰۰ وزیر، سفیر و مقام سابق اروپایی، در نامه‌ای سرگشاده به رهبران اتحادیه اروپا، خواستار «اقدام فوری» علیه گسترش غیر قانونی شهرک سازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری اشغالی از طریق پروژه E۱ شدند.