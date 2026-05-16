به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی عصر شنبه در همایش روز ملی روابط عمومی اظهار کرد: شهید «پاکپور» از نوابغ برجسته نظامی جهان بود و نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای توان دفاعی و آمادگی کشور در مقاطع حساس اخیر ایفا کرد.

وی با قدردانی از خانواده‌های معظم شهدا به ویژه خانواده شهید خاکپور افزود: شخصیت‌های برجسته ملی و مسئولان عالی‌رتبه حوزه امنیتی کشور پس از شهادت این فرمانده بزرگ، از وی به عنوان یکی از پنج نابغه نظامی جهان یاد کردند و بر نقش ممتاز او در مدیریت حوزه‌های دفاعی، موشکی و امنیتی کشور تأکید داشتند.

زندیه وکیلی تصریح کرد: شهید پاکپور با شجاعت، اراده و روحیه جهادی مثال‌زدنی، در سال‌های اخیر و به‌ویژه در جریان جنگ ۱۲ روزه و تحولات پس از آن، مسئولیت‌های سنگینی را بر عهده داشت و با پیش‌بینی‌های دقیق و طراحی سازوکارهای جایگزین فرماندهی، زمینه استمرار عملیات و مدیریت بحران را حتی در شرایط سخت فراهم کرده بود.

وی ادامه داد: این شهید بزرگوار در دوران حیات خود هرگز اجازه بهره‌برداری تبلیغاتی و رسانه‌ای از اقداماتش را نمی‌داد، اما امروز همه ما وظیفه داریم ابعاد شخصیتی، مدیریتی و خدمات ارزشمند او را برای جامعه تبیین کنیم و یاد و نام این مفاخر بزرگ استان را زنده نگه داریم.

استاندار مرکزی تاکید کرد: روابط عمومی‌ها امروز از ارکان اصلی مدیریت و حکمرانی محسوب می‌شوند و نقش آن‌ها در تبیین خدمات نظام، امیدآفرینی و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها بسیار اثرگذار است.

وی با بیان اینکه همه دستگاه‌های اجرایی عضو یک مجموعه واحد مدیریتی در استان و کشور هستند افزود: هر دستگاه علاوه بر مأموریت‌های تخصصی خود، در قبال برنامه‌های کلان دولت، اولویت‌های ملی و مسائل استان نیز مسئولیت دارد و نباید نسبت به مشکلات و تحولات پیرامونی بی‌تفاوت باشد.

زندیه وکیلی بیان کرد: روابط عمومی‌ها باید ضمن شناخت دقیق برنامه‌ها و اقدامات سایر دستگاه‌ها، زمینه هم‌افزایی، هماهنگی و انتقال صحیح عملکردها به جامعه را فراهم کنند و در برابر هجمه‌ها و فضاسازی‌های غیرواقعی، از خدمات صادقانه مدیران و مجموعه‌های اجرایی دفاع منطقی و منصفانه داشته باشند.

وی گفت: دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت خود با مسائل پیچیده‌ای در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی و اجتماعی مواجه بوده، اما با وجود همه محدودیت‌ها، خدمات گسترده‌ای در حوزه تأمین کالاهای اساسی، انرژی، زیرساخت‌ها و مدیریت بحران ارائه شده است.

صرفه‌جویی ۱۳۷ میلیون مترمکعبی آب، دستاورد مهم مدیریت منابع آبی در استان مرکزی است

استاندار مرکزی گفت: در استان مرکزی نیز با وجود خشکسالی شدید، مدیریت مطلوب منابع آبی موجب شد تنش آبی در شهرها کنترل شود و سال گذشته ۱۳۷ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی در مصرف آب ثبت شد که در دهه‌های اخیر کم‌سابقه بوده است.

وی افزود: استان مرکزی در سال گذشته بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن آسفالت‌ریزی انجام داد که معادل حدود یک‌ششم آسفالت کل کشور است و در حوزه انرژی خورشیدی نیز عملکرد استان چندین برابر بسیاری از استان‌های کشور بوده و امروز اهمیت این اقدامات بیش از گذشته آشکار شده است.

زندیه وکیلی تصریح کرد: تبیین این دستاوردها، اقناع افکار عمومی، پاسخگویی شفاف به مطالبات مردم و ایجاد رضایتمندی اجتماعی از مهم‌ترین وظایف روابط عمومی‌ها است و مردم نیز نشان داده‌اند که قدردان خدمت صادقانه هستند و با آگاهی، واقعیت‌ها را تشخیص می‌دهند.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در مناسبت‌های ملی و مذهبی و همراهی آنان با مسئولان گفت: مردم همواره پشتیبان نظام و خادمان خود بوده‌اند و این سرمایه اجتماعی ارزشمند، مسئولیت مدیران و مجموعه‌های اجرایی را برای خدمت‌رسانی صادقانه و مؤثر دوچندان می‌کند.