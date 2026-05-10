میراث رهبر شهید فراتر از زمان است؛ تداوم مکتب بیداری و رشد فکری جامعه

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در فراز و فرود هر انقلاب، چهره‌هایی ظهور می‌کنند که نقش آنان تنها در هدایت یک جریان سیاسی خلاصه نمی‌شود بلکه با منش، دانش و تربیت معنوی خود، نسل‌ها را آموزش داده و مسیر حرکت جامعه را شکل می‌دهند.

«رهبر شهید» در چنین چشم‌اندازی نماد انسانی است که مسئولیت رهبری را با رسالت معلمی درهم آمیخته و با گفتار، رفتار و سیره زندگی خود، مدرسه‌ای از ایمان، آگاهی، اخلاق و استقامت بنا کرده است.



ایشان در قامت معلم انقلاب، نه فقط راه را نشان می‌دهد بلکه توانایی فهم، تشخیص و حرکت در مسیر درست را در دل‌ها زنده می‌کند و روایت یک رهبر شهید، گواه معلمی است که سرمایه اصلی‌اش انسان‌ها هستند و میراث ماندگارش، بیداری و رشد فکری جامعه‌ای است که پیام او را فراتر از زمان درک می‌کند.

راه بزرگ‌ترین معلم انقلاب ادامه دارد

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: رهبر شهید را می‌توان بزرگ‌ترین معلم انقلاب دانست، شخصیتی که در طول عمر با برکت خود، با راهبری دقیق و معلمی دلسوزانه، نقشی همانند پیامبران الهی ایفا و سکاندار هدایت جامعه بود.

حجت الاسلام محمد سبزی با اشاره به جایگاه والای رهبر شهید انقلاب افزود: نتیجه یک معلم خوب از شاگردان او مشخص می‌شود و زمانی که می‌بینیم مردم با عشق و علاقه ۷۰ شب در میدان حاضر می‌شوند و بیش از ۳۰ میلیون نفر برای جان‌فشانی در راه رهبر و وطن اعلام آمادگی کرده‌اند، گواه آن است که این معلم مسیر را درست پیموده است.

وی ادامه داد: آن بزرگوار جامع الشرایط بود؛ در فقه، فلسفه، شعر، ادب و دیگر عرصه‌ها نمونه و در میان اقشار مختلف، از جمله شعرا، ادبا و مراجع تقلید، مورد احترام و افتخار بود.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس با تأکید بر اخلاص آن شهید افزود: ایشان چنان خالصانه برای خدا کار کرد که سرانجام نیز به آرزوی دیرین خود یعنی شهادت رسید و مزد مجاهدت‌های خود را دریافت کرد.

وی گفت: امید است تمام دولتمردان و خادمان ملت بتوانند راه آن معلم شهید را ادامه دهند.

رهبر شهید؛ معلمی که اندیشه را مسیر بیداری ساخت

امام جمعه ساوه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد:حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی، نه تنها رهبر سیاسی و دینی امت اسلام، بلکه یکی از بزرگ‌ترین معلمان تاریخ انقلاب است که با بیانات روشنگرانه و هدایت‌های حکیمانه خود، مسیر رشد فکری و معنوی ملت ایران را ترسیم کرده‌اند.

حجت الاسلام جعفر رحیمی افزود: درس بزرگ رهبر انقلاب، این است که تعلیم و تربیت تنها انتقال دانش نیست بلکه پرورش روح و اندیشه انسان برای رسیدن به مرتبه ایمان، خرد و مسئولیت‌پذیری است.



وی افزود: رهبر شهیدمان با تأکید بر علم، تقوا، خودباوری و جهاد علمی، زمینه را برای شکوفایی استعدادهای جوانان در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی فراهم کرده‌اند.

وی تصریح کرد: رهبر انقلاب همواره از معلم به عنوان ستون تحول جامعه یاد کرده و تأکید دارند که معلمان وارثان راه انبیا و مربیان قلوب انسان‌ها هستند، نگاه ایشان به معلم، نگاه الهی و انسانی است، معلم را تنها صاحب دانش نمی‌دانند، بلکه او را معمار شخصیت و اندیشه نسل‌ها معرفی می‌کنند.

وی با اشاره به نقش حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در تبیین ابعاد تعلیم اسلامی گفت:رهبر شهبد انقلاب به تربیت انسان مؤمن، بصیر و مقاوم اهمیت ویژه می‌دهند، ایشان بارها تأکید کرده‌اند که جامعه‌ پیشرفته، جامعه‌ای است که معلمانش نه صرفاً آموزش‌دهندگان بلکه اهل ایمان، اخلاق، فکر و عمل و هدایت‌گران مسیر رشد انسانی باشد.

امام جمعه ساوه افزود: سیره عملی شهید آیت‌الله خامنه‌ای نمونه‌ای زنده از آموزه‌های قرآن و اهل‌بیت(ع) است و زندگی شخصی ایشان، نماد اخلاص، ساده‌زیستی و پرهیز از دنیاگرایی است و همان‌گونه که حضرت موسی(ع) در برابر فرعون و حضرت ابراهیم(ع) در برابر نمرودیان ایستادند، ایشان نیز در برابر سلطه‌طلبان و طاغوت‌های زمان، با ایمان و توکل به خدا ایستاده‌اند.

امام جمعه ساوه افزود:رهبر انقلاب با درایت و عمق معرفتی خود، ولایت فقیه را از مفهومی مهجور و نظری، به واقعیتی عینی و مؤثر در ساختار دولت اسلامی تبدیل کرده‌اند، ایشان با مدیریت عالمانه و روحیه جهادی، نشان دادند که ولایت فقیه امتداد ولایت رسول خدا(ص) و ائمه اطهار(ع) است؛ ولایتی که بر پایه عقل، عدالت، تقوا و خدمت به مردم بنا شده است.

حجت الاسلام رحیمی افزود: شخصیت علمی و فرهنگی رهبر انقلاب، جلوه‌ای از جامعیت اسلامی است، ایشان نه‌تنها فقیهی برجسته، بلکه اندیشمندی بزرگ، مفسر قرآن، ادیب و صاحب نظر در حوزه علوم انسانی و اجتماعی هستند و آثار مکتوب و سخنان ایشان، منشور تربیت نسل مؤمن و متعهد برای ساخت تمدن نوین اسلامی است.

وی گفت: در مکتب تربیتی آیت‌الله خامنه‌ای، تربیت انسان در سه بُعد «ایمان، علم و عمل» معنا می‌یابد؛ انسان باید در اندیشه آزاد، کردار مسئول و در ایمان استوار باشد.،این آموزه‌ها اکنون پایه تحول فرهنگی و علمی کشور شده‌اند و معلمان باید حامل این پیام امکتب انسان‌ساز در مدارس و دانشگاه‌ها باشند.

امام جمعه ساوه بیان کرد:معلمان سرمایه‌های معنوی جامعه و تجلی نگاه رهبر انقلاب به آینده‌اند و بی‌تردید عمل به رهنمودهای ایشان در باب علم، اخلاق و خودباوری، زمینه‌ساز پرورش نسلی بصیر، مؤمن و کارآمد برای ساخت ایران قدرتمند اسلامی خواهد بود.

نقش رهبری در تبیین مسیر خودباوری علمی برجسته است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر،با اشاره به نقش کلیدی الگوها در فرایند تربیت دانشجو، رهبر شهید حضرت آیت الله سید علی خامنه ای را بزرگ‌ترین معلم انقلاب اسلامی معرفی کرد.

مجتبی یوسفی راد تصریح کرد: دانشگاه‌ها باید با بهره‌گیری از آموزه‌های فکری و تربیتی ایشان، از مرحله آموزش صرف فراتر رفته و به تربیت نسلی متعهد، متخصص و مسئولیت‌پذیر در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی بپردازند.

رئیس دانشگاه آزاد ساوه همچنین اهمیت الگوگیری از رهنمودهای تربیتی و انقلابی را در تقویت مسئولیت‌پذیری، خودباوری علمی و اخلاق حرفه‌ای دانشجویان مورد تاکید قرار داد.

یوسفی راد افزود: این رویکرد می‌تواند بستری برای رشد استعدادهای درخشان و تحول‌آفرین در جامعه فراهم آورد و افق‌های جدیدی را پیش روی نظام آموزشی کشور بگشاید.

وی همچنین با اشاره به جایگاه ویژه دانشگاه در تعالی جامعه، اظهار کرد: پیوند دادن مباحث آموزشی با مبانی و ارزش‌های انقلابی و اسلامی، زمینه ساز تربیت نیروی انسانی کارآمد، خلاق و اثرگذار در عرصه‌های گوناگون خواهد بود.

احمدی بیان کرد: دانشگاه باید به پایگاهی برای تقویت هویت دینی و انقلابی دانشجویان تبدیل شود.

رئیس دانشگاه آزاد ساوه با بیان اینکه رهبر شهید حضرت آیت الله سید علی خامنه ای به عنوان بزرگ‌ترین معلم انقلاب»، همواره بر ضرورت تلاش علمی، امید به آینده و خدمت به مردم تاکید داشته‌اند، افزود: معلمان و اساتید دانشگاهی با الگوبرداری از این سیره، می‌توانند نقش موثری در پرورش نسلی آگاه، بصیر و آماده برای سازندگی و خدمت به کشور ایفا کنند.

شخصیتی فراتر از زمان؛ روایت یک معلم از حکیم فرزانه عصر

دبیر ادبیات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:حکیم فرزانه و دانشمند نامداری که از او یاد می‌کنیم، همواره با منش معلمانه خود چراغ هدایت را در برابر کسانی روشن نگاه می‌داشت که در مسیر شناخت حقیقت، نیازمند بصیرت و راهنمایی بودند و سیره رفتاری ویژه، نگاه ژرف به مسائل انسانی و رویکرد اخلاقی ایشان، شخصیتی متمایز و اثرگذار از وی ساخته بود.

زهرا منصوری افزود: گستره دانشی رهبر شهید از هنر و ادبیات تا علوم انسانی و روان‌شناسی امتداد داشت و همین جامع‌الاطراف بودن، چهره‌ای محبوب و ماندگار از او در ذهن اهل علم و فرهنگ بر جای گذاشته است، توجه دقیقش به شعر و ادبیات، نگاه تحلیلی به هنر و سینما و توانایی در بررسی موضوعات گوناگون، نشان‌دهنده احاطه چشمگیر او بر شاخه‌های مختلف معرفت بود.

منصوری تصریح کرد: چنین شخصیت‌هایی را معمولاً نه در زمانه خود، بلکه در گذر سال‌ها و حتی نسل‌ها بهتر می‌شناسند، چراکه آثار فکری و میراث معنوی آنان فراتر از زمان می‌ایستد و مسیر آینده را روشن می‌سازد.

وی گفت: رهبر شهید دانشمند و فرزانه از جمله چهره‌هایی بود که با ذهنی پویا و اندیشه‌ای عمیق، نقش مهمی در هدایت فکری جامعه ایفا کرد و یاد و نامش همچنان الهام‌بخش خواهد ماند.