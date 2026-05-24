استاندار کرمانشاه: حمایت از واحدهای تولیدی کرمانشاه الزامی است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر یکشنبه در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان که با حضور جمعی از مسئولان برگزار شد، به تحلیل موقعیت کنونی اقتصاد کشور پرداخت و اظهار کرد: با توجه به فشارهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه و شرایط خاص اقتصادی، مدیران دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند تلاش خود را دوچندان کرده و با اتخاذ راهبردهای هوشمندانه، تهدیدها را به فرصت تبدیل کنند و پشتیبانی همه‌جانبه‌ای از بخش تولید به عمل آورند.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت تغییر نگاه مسئولان به بخش خصوصی افزود: در وضعیت کنونی، واحدهای صنعتی و تولیدی برای حفظ اشتغال موجود و تداوم فعالیت‌های خود، بیش از هر زمان دیگری به حمایت‌های قانونی و همراهی مدیران ارشد نیاز دارند؛ بنابراین لازم است که نگاه تسهیل‌گرایانه و وسیع‌تری نسبت به حل مشکلات این بنگاه‌های اقتصادی در استان حاکم شود.

مقام عالی دولت در استان کرمانشاه، گره‌گشایی از دغدغه‌های صنایع را یک بازی بردبرد برای جامعه دانست و تصریح کرد: هرگونه مساعدت، همراهی و تزریق تسهیلات به واحدهای تولیدی فعال یا نیمه‌راکد، در واقع کمک به توسعه پایدار، رونق اقتصادی، بهبود معیشت خانواده‌ها و در نهایت کاهش ملموس نرخ بیکاری در منطقه است که این امر باید سرلوحه کار تمام دستگاه‌ها قرار گیرد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به جایگاه ویژه کارگروه رفع موانع تولید یادآور شد: توسعه پایدار صنایع از کلیدی‌ترین وظایف مدیریتی در استان به شمار می‌رود و این ستاد نقشی حیاتی و تعیین‌کننده در مسیر اشتغال‌زایی دارد؛ از این رو انتظار می‌رود مصوبات این جلسات به صورت دقیق، عملیاتی و در سریع‌ترین زمان ممکن توسط دستگاه‌های ذی‌ربط اجرا شود.

حبیبی با صراحت به موضوع زیرساخت‌ها و تعامل با صنایع اشاره کرد و گفت: ارتقای تاب‌آوری بنگاه‌های تولیدی یک الزام جدی است و هیچ دستگاه خدماتی حق ندارد بدون هماهنگی با ستاد تسهیل، اقدام به قطع انشعابات یا ایجاد محدودیت برای کارخانه‌ها کند. همچنین در صورت بروز هرگونه محدودیت در حوزه انرژی و برق در سال جاری، این اقدام حتماً باید با هماهنگی سازمان صمت انجام شود تا از ورود خسارت به خطوط تولید جلوگیری به عمل آید.

گفتنی است، در این نشست پرونده و مشکلات اداری و بانکی چندین طرح تولیدی و صنعتی استان کرمانشاه در بخش‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و با دستور استاندار، راهکارهای قانونی برای رفع موانع پیش‌روی آن‌ها تصویب شد.