۹۵ مزرعه الگویی برای محصولات استراتژیک در آذربایجان ‌غربی ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیتا احمدیان بعد از ظهر شنبه در نخستین جلسه کمیته هماهنگی آغاز طرح ایجاد شبکه ملی مزارع الگویی کشاورزی در استان، از آغاز اجرای طرح ایجاد ۹۵ مزرعه الگویی برای چهار محصول استراتژیک در استان خبر داد و گفت: این طرح با هدف افزایش بهره‌وری، انتقال یافته‌های علمی به مزارع و ارتقای درآمد کشاورزان اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از موثرترین راه‌ها برای دستیابی به حداکثر تولید در واحد سطح، ترویج ایده‌های نو و انتقال یافته‌های علمی و تحقیقاتی به کشاورزان است که با همکاری محققان و کارشناسان ترویج محقق می‌شود.

بهره مندی ۱۹۰۰ کشاورز آذربایجان غربی از مزایای طرح الگویی در آذربایجان غربی

احمدیان اظهار کرد: در قالب این طرح در سطح کشور، ۲ هزار کشاورز پیشرو انتخاب شده‌اند که هر یک از طریق آموزش‌های چهره به چهره و بازدیدهای علمی، ۲۰ کشاورز دیگر را تحت پوشش قرار می‌دهند.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی آذربایجان‌غربی ادامه داد: در این استان نیز ۹۵ کشاورز پیشرو در قالب مزارع الگویی فعالیت خواهند کرد که هر کدام ۲۰ کشاورز را آموزش می‌دهند و در مجموع یک‌هزار و ۹۰۰ کشاورز از دستاوردهای این طرح بهره‌مند می‌شوند.

احمدیان با اشاره به اهداف اجرای این برنامه گفت: افزایش حداقل ۲۰ درصدی عملکرد در واحد سطح، به‌ویژه در محصولاتی مانند گندم، ارتقای درآمد کشاورزان، بهبود وضعیت اقتصادی بهره‌برداران و تقویت امنیت غذایی کشور از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح است.

وی بیان کرد: این برنامه در سال ۱۴۰۵ در بخش زراعت برای چهار محصول گندم، جو، کلزا و ذرت علوفه‌ای اجرا می‌شود.

۶۵ مزرعه الگویی گندم و دیم در تمام شهرستان های آذربایجان غربی

احمدیان افزود: در این طرح ۶۵ مزرعه الگویی گندم آبی و دیم در تمامی شهرستان‌های استان و در هر مرکز جهاد کشاورزی یک مزرعه به عنوان الگو در نظر گرفته می‌شود و همچنین ۱۴ مزرعه برای ذرت علوفه‌ای، هشت مزرعه برای کلزا و هشت مزرعه برای جو در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به کارکردهای پلتفرم شبکه ملی مزارع الگویی کشاورزی گفت: در این مزارع تلاش می‌شود با آموزش و ترویج روش‌های نوین کشاورزی، استفاده از بذرهای اصلاح‌شده، فناوری‌های نوین و مدیریت پایدار منابع، یافته‌های پژوهشی به سطح مزارع منتقل شود و بهره‌وری تولید افزایش یابد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی نیز در این جلیه از آغاز جهاد آموزشی ترویجی میدانی برای توسعه کشاورزی نوین و دانش‌بنیان در استان خبر داد و گفت: واحدهای الگویی موفق در تمامی زیربخش‌های کشاورزی باید شناسایی شده و تجربیات کشاورزان پیشرو به سایر بهره‌برداران منتقل شود.

محمدرضا اصغری افزود: هدف اصلی این اقدام، ارائه الگوهای موفق به کشاورزان و انتقال یافته‌های پژوهشی در تمامی زیربخش‌های کشاورزی است.

وی اظهار کرد: برای انتقال فناوری‌های نوین و بهبود عملکرد در مزارع و باغات، همکاری مستقیم با کشاورزان ضروری است و مزارع الگویی کشاورزان پیشرو و موفق ظرفیت ارزشمندی برای افزایش تولید به شمار می‌روند، چرا که اختلاف عملکرد این مزارع با سایر مزارع بسیار معنادار است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی ادامه داد: این استان یکی از قطب‌های مهم کشاورزی کشور محسوب می‌شود و رویکرد اصلی در برنامه‌های بخش کشاورزی، توسعه کشت محصولات کم‌آب‌بر، کاهش مصرف آب، مدیریت منابع پایه تولید و کاهش هزینه‌ها در کنار افزایش معیشت کشاورزان است.

اجرای طرح مزارع الگویی در آذربایجان غربی

اصغری با اشاره به اجرای طرح مزارع الگویی در سطح استان گفت: هر مرکز خدمات جهاد کشاورزی موظف است واحدهای موفق و الگویی حوزه خود را شناسایی کرده و از طریق فعالیت‌های ترویجی، کشاورزان مناطق پیرامونی را با تجربیات و روش‌های موفق این واحدها آشنا کند.

وی همچنین بر اهمیت اطلاع‌رسانی به‌ موقع هشدارهای هواشناسی و توصیه‌های ترویجی به کشاورزان تاکید کرد و افزود: این اقدام می‌تواند نقش مهمی در کاهش خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه داشته باشد، به‌گونه‌ای که در اواخر فروردین‌ماه امسال با اطلاع‌رسانی به‌موقع، از بخش قابل توجهی از خسارات ناشی از سرمای دیررس بهاره به درختان هسته دار و باغات میوه جلوگیری شد.

اصغری استفاده از ظرفیت فارغ‌التحصیلان نظام مهندسی کشاورزی در حوزه آموزش و ترویج را نیز ضروری دانست و گفت: ارائه خدمات به بیش از ۳۰۰ هزار بهره‌بردار بخش کشاورزی در استان نیازمند بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های علمی و تخصصی است.

وی تاکید کرد: برنامه‌ریزی‌ها در بخش کشاورزی استان باید بر مبنای اصلاح الگوی کشت، توسعه کشت محصولات کم‌آب‌بر، استفاده از سامانه‌های نوین آبیاری و اجرای سیاست‌های سازمانی در راستای افزایش بهره‌وری و پایداری تولید انجام گیرد.