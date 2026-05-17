سیده عطیه خاتمی ساروی در گفت وگو با خبرنگار مهر به مناسبت سالروز شهادت امام محمدتقی الجواد (ع) با تبیین یکی از کلمات گهربار آن حضرت، اظهار داشت: امام جواد (ع) فرمودند: «هر کس کار زشتی را زیبا ببیند، در آن شریک است.» این سخن فراتر از یک توصیه اخلاقی و یک هشدار جدی اجتماعی است.

وی افزود: گاهی انسان گمان می‌کند تا وقتی مرتکب عمل نادرستی نشده، مسئولیتی ندارد، در حالی که «پسندیدن» و «رضایت درونی» به یک زشتی، خود گامی در جهت همکاری با آن گناه محسوب می‌شود.

این استاد حوزه با استناد به قرآن کریم خاطرنشان کرد: در داستان قوم صالح، کشتن شتر توسط یک نفر انجام شد، اما سرزنش الهی دامن‌گیر همه قوم گردید؛ چون سکوت و رضایت جمعی، بستر آن جنایت را فراهم کرد.

خاتمی ساروی در ادامه با اشاره به آسیب‌های اجتماعی امروز تصریح کرد: خطرناک‌تر از خودِ گناه، عادی‌شدن آن در میان مردم است. زمانی که یک زشتی در جامعه بارها تکرار شود، حساسیت‌ها کاهش می‌یابد و ناگهان همه تماشاگرانی می‌شوند که با نگاهشان، گناه را کوچک جلوه می‌دهند. این همان چیزی است که امام جواد (ع) از آن به «استحسان قبیح» تعبیر فرموده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه مرز میان «تماشاگر بی‌طرف» و «شریک در گناه» بسیار نازک است، اضافه کرد: روان‌شناسی اجتماعی امروز نیز از «اثر تماشاگر» سخن می‌گوید؛ وقتی جمعیتی خطایی را می‌بینند و واکنشی نشان نمی‌دهند، هر فرد گمان می‌کند دیگری باید اقدام کند. این بی‌تفاوتی جمعی، زمینه‌ساز گسترش فساد است.

این مدرس حوزه در پایان گفت: پیام امام جواد (ع) این است که اصلاح جامعه از اصلاح نگاه آغاز می‌شود. اگر اجازه ندهیم زشتی‌ها در ذهن ما زیبا جلوه کنند، جامعه نیز به سمت انحراف نخواهد رفت. مؤمن واقعی کسی است که حتی در دل، در کنار ظلم قرار نگیرد.