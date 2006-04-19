رسانه ها در حفظ و ارتقاء هويت ديني نقش مهمي بر عهده دارند

عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان با تأكيد بر ضرورت فعاليت مناسب دستگاهها و نهادهاي مربوط به منظور حفظ هويت ديني و مذهبي در عصر اطلاعات و ارتباطات، گفت: در شرايط امروز رسانه ها نقش بسيار مهمي در تبليغ و گسترش دين برعهده داشته و بايد مفاهيم ديني را به گونه اي زيبا و بدون اعمال نظر در آن به مردم ارائه دهند.

حجت الاسلام احمد خاتمي، امام جمعه موقت تهران و عضو هيئت رئيسه خبرگان رهبري در گفتگو با خبرنگار"مهر" با تأكيد بر ضرورت ارائه زيبا و جذاب دين، گفت: مردم دوستدار زيبايي هستند و در روايت است كه اگر مردم زيبائيها و جذابيتهاي كلام خدا را بشنوند شيفته و مطيع آن خواهند شد، از اين رو اهالي رسانه هاي گفتاري، ديداري و نوشتاري تأثير مهمي در ابلاغ و ارائه پيام دين و زيبائيهاي آن به مردم دارند.



وي درباره حفظ هويت ديني در عصر ارتباطات گفت: كساني مي توانند به اين مهم بپردازند كه با معارف دين آشنا بوده و به آن باور داشته باشند، از طرفي زمان و مقتضيات آن را بشناسند و سطح درك و شعور مخاطب خود را دريابند و به اندازه عقل و دانش مخاطب با او سخن بگويند.



امام جمعه موقت تهران گفت: برخي اعتقاد دارند كه دين تنها از مقوله متافيزيك است و ارتباطي به زندگي مادي و دنيوي انسانها ندارد در حالي كه مفاهيم ديني تمام شئونات زندگي را دربرگرفته و به آن مي پردازد.



حجت الاسلام خاتمي مفاهيم ديني را تصوير كردني دانست و افزود: معارف معنوي را مي توان در قالب تصوير ارائه كرد براي مثال تصويركردن داستان"چوپان دروغگو"راهي براي نشان دادن زشتي دروغ و دوري از آن است.

