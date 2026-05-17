اجرای طرح پایش سلامت و ویزیت در منزل برای جانبازان در کردستان

محمد احمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حوزه بهداشت و درمان بنیاد شهید یکی از بخشهای مهم خدمترسانی به ایثارگران است و تلاش میشود خدمات درمانی، حمایتی و توانبخشی به شکل مستمر به جامعه هدف ارائه شود.
وی افزود: بخش زیادی از جامعه هدف بنیاد را جانبازان و خانوادههای معظم شهدا تشکیل میدهند که امروز بسیاری از آنان در سنین سالمندی قرار دارند و نیازمند مراقبتهای تخصصی هستند.
کمیسیون پزشکی مبنای خدمات حمایتی
معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید کردستان با اشاره به فعالیت کمیسیونهای پزشکی عنوان کرد: تعیین درصد جانبازی، بررسی وضعیت جسمی و تعیین حق پرستاری از مهمترین وظایف این کمیسیونهاست و خدمات حمایتی بر همین اساس ارائه میشود.
احمدی ادامه داد: پرونده جانبازانی که نسبت به درصد جانبازی خود اعتراض داشته باشند نیز دوباره بررسی و در صورت نیاز اصلاح میشود.
پوشش بیمهای برای بیش از ۳۱ هزار ایثارگر
وی با اشاره به خدمات بیمهای بنیاد شهید گفت: تمامی جامعه هدف تحت پوشش بیمه پایه و بیمه تکمیلی قرار دارند و هماکنون بیش از ۳۱ هزار نفر در کردستان از خدمات بیمه تکمیلی بهرهمند هستند.
به گفته احمدی، ایثارگران میتوانند در مراکز درمانی طرف قرارداد بدون پرداخت هزینه خدمات درمانی دریافت کنند.
معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید کردستان پایش سلامت را از برنامههای مهم بنیاد دانست و افزود: در قالب این طرح، پزشکان به منزل جانبازان شدید، بیماران زمینگیر و سالمندان مراجعه کرده و خدمات درمانی و مراقبتی ارائه میکنند.
وی تأمین تجهیزات پزشکی و توانبخشی شامل ویلچر، تخت طبی، اکسیژنساز و اقلام مورد نیاز جانبازان را از دیگر خدمات بنیاد عنوان کرد.
احمدی در پایان خاطرنشان کرد: برای مجروحان حوادث و بحرانهای اخیر در جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه نیز خدمات درمانی و حمایتی ویژهای در نظر گرفته شده و در صورت نیاز، بیماران به مراکز تخصصی کشور اعزام میشوند.
