سید حمیدرضا متقی مشاور معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با وضعیت پوشش بیمهای جانبازان و ایثارگران توضیحاتی داد و گفت: تمامی جانبازان و خانوادههای شهدایی که از بنیاد شهید و امور ایثارگران حقوق دریافت میکنند و همچنین ایثارگران غیرنیروهای مسلح، به همراه خانوادههایشان، تحت پوشش بیمه و خدمات درمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دارند و در مجموع حدود یک میلیون و ۶۲۰ هزار نفر از این خدمات بهرهمند میشوند.
وی درباره مشکلات برخی ایثارگران در تأمین دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیازشان اظهار کرد: فهرست داروهای مورد نیاز، بهصورت مستمر بهروزرسانی میشود و در این زمینه چند فهرست وجود دارد که از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ میشود.
متقی افزود: یک فهرست رسمی دارویی وجود دارد و در کنار آن، داروهای گیاهی و موارد دیگر نیز در فهرستهای مربوط قرار میگیرند و تمامی مواردی که در چارچوب فهرستهای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند، قابلیت پرداخت و ارائه خدمت به ایثارگران را دارند.
پرداخت بدهی به مراکز درمانی و داروخانهها
وی در پاسخ به پرسشی درباره بدهی بنیاد شهید به برخی مراکز درمانی و داروخانهها و اینکه آیا این بدهیها پرداخت شده است، گفت: عمده قراردادهای بنیاد شهید و امور ایثارگران، تقریباً تمام آنها، از طریق بیمه تکمیلی انجام میشود و بخشی از هزینهها نیز از طریق بیمه پایه پرداخت میشود.
متقی ادامه داد: در روند پرداخت بیمه، معمولاً ممکن است از زمانی که اسناد از سوی مراکز درمانی تحویل داده میشود تا زمان پرداخت، مقداری تأخیر ایجاد شود که این موضوع طبیعی است و در سراسر کشور وجود دارد و مختص جامعه ایثارگری نیست؛ زیرا قوانین و روندهای مربوط به پرداخت در این زمینه یکسان است.
وی تصریح کرد: گاهی به هر حال به دلیل مسائل مربوط به اعتبارات و بودجه، زمان پرداختها ممکن است با تأخیر یا تعجیل همراه شود، اما اینکه گفته شود ما مطالبات مراکز را پرداخت نکردهایم، درست نیست. در حال حاضر تقریباً در حال بهروز شدن پرداختها هستیم.
ارائه خدمات توانبخشی به ایثارگران
متقی درباره میزان نیاز جامعه ایثارگری به خدمات توانبخشی و اینکه آیا ظرفیت مراکز توانبخشی پاسخگوی نیاز جانبازان است، اظهار کرد: هر جانباز یا حتی خانواده شهید که نیاز به خدمات توانبخشی و بازتوانی داشته باشد، این خدمات را دریافت میکند و بنیاد شهید و امور ایثارگران خدمات مورد نیاز را به آنان ارائه میدهد.
وی افزود: برای ارائه این خدمات، هم از مراکز توانبخشی خود بنیاد استفاده میکنیم و هم از مراکز دیگر در قالب خرید خدمت بهره میبریم.
متقی تأکید کرد: بنابراین از نظر ارائه خدمات توانبخشی و بازتوانی، کمبودی وجود ندارد و هر یک از جانبازان یا خانوادههای شهدا که نیازمند این خدمات باشند، میتوانند از خدمات مربوط بهرهمند شوند.
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