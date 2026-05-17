عبدالرضا بازدار، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقوع آنچه جنگ تحمیلی سوم آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران خواند، گفت: در این شرایط سخت، تأمین امنیت غذایی و معیشت مردم از اولویت‌های اصلی بود و خوشبختانه در این ایام هیچگونه کمبود کالایی در استان مشاهده نشد.

وی افزود: مجموعه کارکنان وزارت جهاد کشاورزی با بهره‌گیری از تجربیات جنگ تحمیلی دوم، وظایف خود را در زمینه تأمین، توزیع و ذخیره‌سازی کالاها به شایستگی انجام دادند و همه حمایت‌های لازم صورت گرفت.

بازدار با اشاره به پیش‌بینی‌های انجام شده از گذشته، تصریح کرد: ذخایر راهبردی کشور با مدیریت مناسب و به میزان کافی تأمین شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی البرز در ادامه با قدردانی ویژه از تولیدکنندگان و کشاورزان گفت: آنها اجازه ندادند کوچکترین خللی به امنیت غذایی مردم وارد شود.

بازدار در پاسخ به سؤالی درباره احتمال کمبود غلات در صورت تشدید محاصره دریایی توسط آمریکا و وقوع جنگ زمینی، تأکید کرد: ذخایر کافی در سطح کشور وجود دارد و مسئولان ارشد وزارت جهاد کشاورزی با برنامه‌ریزی از مبادی مختلف، کالاهای اساسی مورد نیاز را تأمین کرده‌اند. بیش از ۸۵ درصد امنیت غذایی کشور از داخل تأمین می‌شود.

رئیس جهاد کشاورزی البرز در ادامه با ارائه یک خبر خوش به مردم گفت: کالاها به وفور در مغازه‌ها وجود دارد و مردم می‌توانند با خیالی آسوده مواد غذایی و مایحتاج خود را تهیه کنند.

این مقام مسئول در پایان با درخواست از اصناف و بازاریان اظهار داشت: مردم طی نزدیک به ۸۰ روز گذشته با حضور در خیابان‌ها از نظام و انقلاب پشتیبانی کرده‌اند؛ انتظار می‌رود اصناف نیز همچون مردم در صحنه بوده و هوای آنها را داشته باشند.