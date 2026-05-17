علی صفری، معاون عمرانی استانداری البرز، در گفتگو با خبرنگار مهر از تداوم اجرای پروژههای زیرساختی در استان علیرغم شرایط دشوار خبر داد و ابراز امیدواری کرد که بهزودی شاهد افتتاح و بهرهبرداری از تعداد قابلتوجهی از این طرحها باشیم.
وی با تأکید بر عزم جدی مدیریت ارشد استان برای تکمیل این طرحها، پیشرفت فیزیکی پروژهها را مطلوب ارزیابی کرد.
صفری، با اشاره به پیگیریهای مستمر استاندار البرز تصریح کرد: به دستور استاندار البرز، روند احداث پروژههای عمرانی حتی در بزنگاههای حساس و ایام جنگ نیز متوقف نشد و این روند با قدرت ادامه یافت.
وی این مهم را نشانهای از نگاه راهبردی به توسعه استان و بیاعتنایی به بحرانهای تحمیلی دشمن دانست.
معاون عمرانی استانداری البرز در تشریح حوزههای اولویتدار این پروژهها گفت: این طرحها حوزههای گستردهای از جمله فضاهای آموزشی و مدارس، مراکز درمانی و همچنین حملونقل و زیرساختهای مربوط به آن را شامل میشود.
صفری در پایان اظهار داشت که انشاءالله با تکمیل این پروژهها، جهش محسوسی در شاخصهای خدمترسانی استان رقم خواهد خورد.
