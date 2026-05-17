به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شجاعی معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزیر صمت، ضمن قدردانی از ایستادگی تولیدکنندگان در شرایط دشوار اخیر، اظهار کرد: تولید در شرایط فعلی مصداق واقعی ایثار و ازخودگذشتگی است و بررسی‌های ما نشان می‌دهد واحدهایی که در جریان جنگ رمضان مورد اصابت قرار گرفتند، عمدتاً از واحدهای گلوگاهی و استراتژیک کشور بوده‌اند که این امر تبیین‌ کننده ضرورت اهتمام جدی کل ساختار حاکمیتی برای حمایت از آن‌هاست.

بر اساس اعلام وزارت صمت، وی با اشاره به دستورالعمل ابلاغی جدید در حوزه شهرک‌های صنعتی تشریح کرد: در این راستا تسهیلات ویژه در حوزه زمین و بازپرداخت بدهی‌ها در نظر گرفته شده که برای طرح‌ها و واحدهای بدهکار که دچار خسارت شده‌اند، تمهیدات گسترده‌ای اندیشیده شده است.

معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزیر صمت، با اشاره به اعطای تنفس ۲ تا ۶ ماهه برای پیش‌پرداخت‌ها و اقساط، افزود: افزایش دوره بازپرداخت و تمدید دوره بازپرداخت اقساط از ۲۴ به ۴۸ ماه در نظر گرفته شده که حمایت مضاعف از دانش‌بنیان‌ها و اضافه شدن ۲ تا ۹ ماه به مهلت‌های فوق برای واحدهای دانش‌بنیان آسیب‌دیده در نظر گرفته شده است.

وی تاکید کرد: مسیر تعویض زمین یا استقرار واحدهایی که خارج از شهرک‌های صنعتی مورد اصابت قرار گرفته‌اند، کاملاً باز شده است و این واحدها می‌توانند خارج از تشریفات مزایده در شهرک‌های صنعتی مستقر شده و از تسهیلات پیش‌ پرداخت و بازپرداخت ۴۸ ماهه بهره‌مند شوند.

شجاعی در خصوص هزینه‌های بازسازی تجهیزات با بیان اینکه پیشنهاد معافیت کامل ماشین‌آلات واحدهای آسیب‌دیده از پرداخت حقوق ورودی (شامل تعرفه و سود بازرگانی) در حال طی مراحل نهایی تصویب است، تصریح کرد: با ارجاع رئیس‌جمهور، موضوع حمایت مالی از این واحدها در کارگروه ماده ۱۳ بانک مرکزی به تصویب رسیده و به‌زودی عملیاتی می‌شود.

وی با اشاره به درخواست‌ها برای تامین مواد اولیه خارج از مکانیزم بورس، خاطرنشان کرد: این موضوع به دلیل حساسیت‌های ساختاری، نیازمند کلاس‌بندی دقیق و محدود است تا از بروز چالش در بازارهای رسمی جلوگیری شود، اما راهکارهای حمایتی در این بخش نیز با دقت در حال بررسی است.

معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزیر صمت، همچنین گفت: تمام بدنه حاکمیت و وزارت صمت خود را متعهد به جبران خسارات و حمایت از این «سرداران اقتصادی» می‌دانند تا با هم‌افزایی، تولید کشور از این برهه حساس با موفقیت عبور کند.