به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شجاعی، معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تدوین بسته حمایتی برای واحدهای صنعتی آسیبدیده در جنگ، اظهار کرد: برای واحدهای آسیبدیده، متناسب با میزان خسارت و سطح تخریب، دستهبندی مشخصی انجام شده و شیوه حمایت از هر گروه متفاوت خواهد بود.
۵۰۰ واحد صنعتی غیرفعال شدهاند
وی در مصاحبه با سیما با بیان اینکه حدود ۵۰۰ واحد صنعتی غیرفعال شدهاند، افزود: سایر واحدهایی که دچار خسارت شدهاند همچنان در حال فعالیت هستند و بر همین اساس، برای واحدهایی که نیازمند احیای فوری و بازسازی هستند، روشهای تأمین مالی متناسب پیشبینی شده است.
شجاعی با اشاره به اینکه صندوق صنایع پیشرفته وزارت صمت محور اصلی تأمین مالی این طرح خواهد بود، گفت: منابعی از محل اعتبارات دولت و همچنین منابع داخلی وزارت صمت به این صندوق هدایت شده تا بخشی از نیاز مالی واحدهای آسیبدیده، بهویژه واحدهای کوچک و متوسط، تأمین شود.
وی ادامه داد: برای ۱۸ بنگاه بزرگ آسیبدیده نیز با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، شیوه تأمین مالی اختصاصی طراحی شده و حمایت از این واحدها به صورت موردی انجام خواهد شد.
معاون وزیر صمت درباره زمان اجرای این بسته حمایتی تصریح کرد: پیشبینی میشود دستورالعمل داخلی پرداخت تسهیلات تا دو هفته آینده ابلاغ شود البته اجرای کامل این فرآیند منوط به دریافت گزارشهای کارشناسان رسمی است که مبنای تعیین میزان خسارت خواهد بود.
شجاعی با اشاره به روند دریافت گزارشهای ارزیابی خسارت گفت: تاکنون تنها ۸۰ گزارش کارشناسی رسمی از مجموع واحدهای آسیبدیده به وزارت صمت رسیده و این روند با کندی در حال انجام است که پیگیریهای لازم برای تسریع آن در دستور کار قرار دارد.
ایجاد «گیت ویژه ارزی» برای واحدهای آسیبدیده
وی همچنین از ایجاد «گیت ویژه ارزی» برای واحدهای آسیبدیده خبر داد و افزود: در صورت نیاز، تأمین ارز این واحدها از مسیر ویژه انجام خواهد شد تا فرآیند بازگشت آنها به چرخه تولید با سرعت بیشتری دنبال شود.
معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت خاطرنشان کرد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز بدون نیاز به ارائه گزارش کارشناسی رسمی و صرفاً بر اساس اعلام استانها، حمایتهای لازم را در کارگروههای استانی در دستور کار قرار داده است.
واگذاری زمین به واحدهای آسیبدیده
شجاعی همچنین از ابلاغ دستورالعمل جدید شرکت شهرکهای صنعتی برای واگذاری زمین به واحدهای آسیبدیده خبر داد و گفت: بر اساس این دستورالعمل، حتی واحدهایی که خارج از شهرکهای صنعتی دچار خسارت شدهاند نیز میتوانند با شرایط ویژه به شهرکهای صنعتی منتقل شوند و از مزایای این طرح بهرهمند شوند.
وی تأکید کرد: سقف تسهیلات پرداختی بر مبنای گزارش کارشناسان رسمی تعیین خواهد شد، اما با توجه به محدودیت منابع، احتمالاً بخشی از میزان خسارت بهعنوان تسهیلات ویژه پرداخت میشود تا واحدهای آسیبدیده بتوانند هرچه سریعتر فعالیت تولیدی و چرخه مالی خود را از سر بگیرند.
نظر شما