واردات کالاهای اساسی در اولویت قرار دارد؛ محدودیت صادرات موقتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس باقری زمردی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به پیش‌بینی‌های مربوط به ممنوعیت‌های صادراتی در قانون برنامه هفتم توسعه و قانون تمرکز، گفت: بر اساس ماده ۲۳ قانون مقررات صادرات و واردات و احکام دائمی، محدودیت دائمی برای صادرات وجود ندارد و بخشی از اختیارات مربوط به اعمال ممنوعیت‌ها طبق برنامه هفتم و قانون تمرکز به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است.

بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، وی، صادرات را به عنوان یکی از راه‌های تنفس اقتصاد کشور دانست و افزود: در برخی موارد مانند محصولات پتروشیمی و فولاد، محدودیت‌هایی بر اساس مصوبات بالادستی و در شرایط اضطرار برای صادرات این محصولات اعمال شده که این محدودیت‌ها مدت‌دار و موقتی است.

باقری زمردی همچنین به موضوع واردات برنج پرداخت و گفت: با توجه به اینکه تولید داخلی برنج پاسخگوی کامل نیاز کشور نیست، تصمیم‌گیری درباره میزان واردات این کالای استراتژیک بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. این وزارتخانه بر اساس قانون انتزاع و با در نظر گرفتن سطح زیر کشت و میزان تولید داخلی، امکان واردات بیشتر را در صورت لزوم فراهم می‌کند.

واردات کالاهای اساسی در اولویت است

او با اشاره به محدودیت منابع ارزی در سال‌های اخیر، افزود: منابع ارزی واردات کالاهای اساسی از سوی وزارت جهاد کشاورزی مدیریت و تخصیص داده می‌شود و در صورت افزایش منابع، امکان واردات بیشتر فراهم خواهد شد. کالاهایی نظیر برنج، روغن خام، ذرت، کنجاله و نهاده‌های دامی در اولویت تامین قرار دارند تا بازار با کمبود مواجه نشود.

باقری زمردی همچنین به رفع ممنوعیت صادرات برخی اقلام کشاورزی در روزهای اخیر پرداخت و با ذکر مثالی توضیح داد: تولید شیرخشک صنعتی در فصل بهار افزایش پیدا می‌کند، از این‌رو امکان صادرات این محصول وجود دارد. باید این نکته را در نظر داشت، در بازارهای صادراتی رقابت حرف اول را می‌زند و در صورت خروج از یک بازار، بازگشت به آن دشوار و پرهزینه خواهد بود. از این رو تلاش شده تنظیم بازار داخلی با کمترین آسیب به بازارهای صادراتی انجام شود.

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات همچنین به مصوبه واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز اشاره کرد و گفت: با توجه به محدودیت منابع، امکان استفاده از منابع ارزی خارج از کشور فراهم شد تا از بروز کمبود در بازار جلوگیری شود و نتیجه مثبت اجرای این مصوبه را در تامین بازار داخلی به‌خوبی مشاهده کردیم.

باقری زمردی در پایان بر ضرورت تقویت سیستم‌های نظارتی و فعال شدن نظام نظارتی در مدیریت بهتر بازار و جلوگیری از نوسانات قیمتی تاکید کرد.