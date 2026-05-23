خراسان جنوبی در مسیر جهاد صرفه جویی؛ همدلی برای عبور از تابستان داغ

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در بیش از دو ماه گذشته مردم ایران زمین، جلوه های زیبایی از همدلی و یک صدایی در حمایت از نیروهای مسلح و دفاع از کشورشان به نمایش گذاشتند که تحسین همگان را بر انگیخت.

اما در شرایط فعلی که دشمن متجاوز جنگ را به عرصه محاصره دریایی برای افزایش فشار اقتصادی بر مردم ایران کشانده و از طرف دیگر به زیرساخت های ما در دوران جنگ تحمیلی سوم آسیب وارد شده است به نظر می رسد باید این همدلی و اتحاد در عرصه دیگری نیز خود را به نمایش بگذارد.

«صرفه جویی» واژه ای است که این روزها بسیاری از کارشناسان و مسئولان مطرح می کنند و حتی سخن از جهاد صرفه جویی است.

موضوعی که هر چند به لحاظ اخلاقی و دینی و ملی از گذشته نیز امری مهم تلقی می شده ولی این روزها بیش از گذشته باید به آن توجه ویژه داشت.

یکی از بخش هایی که بی شک در حوزه جهاد صرفه جویی مورد اهتمام ویژه در فصل گرم سال است مصرف برق است.

ناتراژی انرژی در حوزه برق در تابستان سال گذشته نیز وجود داشت که با سختی فراوان از آن عبور کردیم و امسال نیز که ماه های بعد از جنگ رمضان را سپری می کنیم این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.

مهدی دادگر، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نظر به اینکه دوره گرم سال شروع شده و بطور میانگین دمای شرایط فعلی به نسبت دمای نرمال این فصل، چند درجه گرم تر می شود، مصارف برق افزایشی شده است.

وی ادامه داد: میزان مصرف از میزان تولید برق فراتر رفته که نیاز به صرفه جویی و مدیریت مصرف را جدی تر می کند، تا امکان گذر از روزهای گرم پیش رو به ویژه ماه‌های تیر و مرداد فراهم شود.

راهکارهای مصرف برق برای مشترکین خانگی

دادگر تصریح کرد: مشترکین خانگی، با اقداماتی نظیر عدم استفاده از وسایل پر مصرف در ساعت اوج بار ۱۹ تا ۲۳، استفاده از روشنایی طبیعی روز، تنظیم دمای سامانه های سرمایشی روی ۲۵ درجه به بالا و استفاده از دور کند کولرهای آبی، خاموش نمودن روشنایی های مازاد و نمای تزئینی ساختمان‌ها می توانند به مصرف بهینه برق کمک کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی اظهارکرد: مشترکین تجاری با اقداماتی چون خاموش نمودن تابلوهای تبلیغاتی و نورهای مازاد بعد از تعطیلی واحد صنفی، تنظیم دمای سامانه سرمایشی روی ۲۵ درجه به بالا، حذف ریسه های نوری و لامپهای پرمصرف در ویترین و ورودی، در جهاد صرفه جویی کمک کنند.

دادگر بیان کرد: مشترکین اداری اگرچه مصارفشان از طریق کنتورهای هوشمند با معیار ابلاغی کنترل می‌شود، لیکن با اقداماتی نظیر قطع سیستمهای سرمایشی یکساعت قبل از پایان وقت اداری، خاموشی شبانه تابلوهای سردرب و تبلیغاتی و کاهش شدت روشنایی محوطه در ساعات شب در بحث بهینه سازی استفاده از انرژی برق کمک کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: از مشترکین و عموم هم استانی های عزیز تقاضا داریم در صورت اطلاع از فعالیت رمز ارز غیرمجاز، مراتب را با ذکر نام استان، نام شهرستان، نام و آدرس محل فعالیت ماینر غیرمجاز از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ اعلام نمایند.

حجت کامرانی از کارشناسان حوزه انرژی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هر چند کشور عزیزمان ایران دارای منابع غنی گاز و نفت و ... است اما شکر نعمت این داده خداوندی مصرف بهینه است.

وی بیان کرد: نکته قابل توجه این است که در جنگ ۴۰ روزه دشمن برخی از پالایشگاه های ما را مورد آسیب قرار داده که البته به همت جوانان برومند ایران زمین به زودی این آسیب ها مرتفع خواهد شد.

این کارشناس حوزه انرژی خراسان جنوبی گفت: یه طور طبیعی تا آن زمان نیاز است که مردم ما همدلانه مصرف بنزین را مورد توجه قرار دهند.

آینده روشن حوزه انرژی با مصرف بهینه

کامرانی تأکید کرد: استفاده از حمل و نقل عمومی، پرهیز از استفاده از وسیله نقلیه شخصی به صورت تک سرنشین و ... از جمله عواملی است که می تواند در این شرایط سخت کمک کار بخش انرژی کشور باشد.

وی ادامه داد: از طرف دیگر می توانیم برنامه ریزی داشته باشیم و مسیرهای کوتاه را پیاده روی کرده و یا دوچرخه سواری کنیم که هم برای سلامت جسم و هم برای محیط زیست و هم صرفه جویی در بنزین بسیار مهم است.

کامرانی ادامه داد: همچنین مبارزه با قاچاق سوخت به ویژه در استان های مرزی از اهمیت بسیار مهمی برخوردار است که البته خوشبختانه نیروی انتظامی ما در این زمینه ایثارگرانه بسیار فعال است.

این کارشناس حوزه انرژی خراسان جنوبی گفت: اگر ما بتوانیم ماه های آتی را با تلاش و همت یکدیگر با صرفه جویی بگذرانیم، بی شک آینده ای روشن در پیش روی ما قرار خواهد گرفت و دشمن را در جنگ اقتصادی و جنگ انرژی نیز ناکام خواهیم گذاشت.

جهاد صرفه جویی در حوزه آب

عباس سارانی، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از بخش های مهمی که در تولید تأثیر گذار است حوزه کشاورزی و در حوزه کشاورزی موضوع مهم، آب است.

وی بیان کرد: اگر می خواهیم در حوزه جهاد صرفه جویی و در واقع مصرف بهینه کار کنیم یکی از حوزه ها، آب بخش کشاورزی است.

سارانی با تأکید بر اینکه اگر آب پایداری داشته باشیم به طور طبیعی کشاورزی پایداری نیز خواهیم داشت، گفت: در خراسان جنوبی برای استفاده بهینه از آب بخش کشاورزی اقدامانی چون ترویج الگوی کشت کم آب بر، جلوگیری از اضافه برداشت ها و رونق سیستم های آبیاری نوین را داشته ایم.

وی با بیان اینکه یکی از اقدامات بسیار مهم برای استفاده بهینه از آب در بخش کشاورزی مجهز کردن چاه های کشاورزی به کنتور هوشمند است، اظهار کرد: در حال حاضر نزدیک به ۱۰۰ درصد از چاه های کشاورزی استان مجهزبه کنتور هوشمند هستند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی گفت: همچنین ۹۲ درصد از کل چاه های آب استان چه در بخش کشاورزی و چه صنعت و شرب و ... به کنتور هوشمند مجهز شده اند.

سارانی یادآور شد: خراسان جنوبی از دو دهه قبل درگیر خشکسالی بوده است و بنابراین اگر به دنبال تولید در بخش کشاورزی هستیم باید نسب به صرفه جویی در آب این حوزه نیز جدی باشیم.

وی با اشاره به اهمیت فوق العاده صرفه جویی در مصرف آب شرب اظهار کرد: تأمین آب شرب فرایند پیچیده و سختی است و مسیرهای طولانی را می پیماید تا شهروندان در خانه های خود از آن استفاده می کنند.

هزینه های انتقال آب

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی بیان کرد: از طرف دیگر هزینه های انتقال بالا است و از این جهت توصیه می شود که در این بخش نیز شهروندان به صورت جدی نسبت به صرفه جویی اقدام کنند.

سارانی تأکید کرد: هر چند بیشتر مصرف آب در خراسان جنوبی مربوط به بخش کشاورزی است ولی از آنجایی که آب شرب بخش خانگی آب تصفیه شده است استفاده بهینه از آن ضرورت دو چندان پیدا می کند.

ما همان مردمی هستیم که وقتی دشمن متجاوز تهدید به زدن زیر ساخت ها و نیروگاه های برق ما کرد، دور نیروگاه های برق و پل های کشورمان حلقه انسانی تشکیل دادیم که نشان از همت ما برای حفظ زیرساخت های کشور است.

پس باید این علاقه به وطن و حفظ زیر ساخت ها را در رفتارهای دیگرمان نیز نشان دهیم که بی شک یک بخش آن صرفه جویی است.

رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز یک سال را به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف نامگذاری کردند و در این راستا برای پیروی از میراث و دستورات آن رهبر بزرگ نیز باید صرفه جویی نه در سخن که در سبک زندگی ما دیده شود.