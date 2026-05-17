سرویس پولی چت جی پی تی برای شهروندان مالت رایگان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکت هوش مصنوعی اوپن ای آی قراردادی با دولت مالت امضا کرده تا پس از آنکه شهروندان دوره ای درباره شیوه استفاده از هوش مصنوعی را گذراندند، دسترسی به سرویس چت جی پی تی پلاس را برای تمام آنها به مدت یک سال فراهم کند.

این برنامه از ماه می آغاز و پیش بینی می شود گسترش یابد زیرا شهروندان بیشتری از مالت این دوره رایگان را تکمیل می کنند. همچنین تمام شهروندان مالت که خارج از این کشور زندگی می کنند نیز قادر به استفاده از سرویس مذکور هستند. در بیانیه اوپن ای آی به نقل از «سیلویو شمبری» وزیر اقتصاد مالت نوشته شده است: ما یک کانسپت ناشناخته را به کمکی واقعی برای خانواده ها، دانش آموزان و کارگان تبدیل می کنیم.

مالت نخستین کشوری است که چنین برنامه ای را اجرا می کند. البته اوپن ای آی جزئیات این قرارداد را فاش نکرده است.