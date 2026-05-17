  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۱۴

سرویس پولی چت جی پی تی برای شهروندان مالت رایگان شد

سرویس پولی چت جی پی تی برای شهروندان مالت رایگان شد

کشور مالت قراردادی امضا کرده تا سرویس چت جی پی تی پرو را برای تمام شهروندانش فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکت هوش مصنوعی اوپن ای آی قراردادی با دولت مالت امضا کرده تا پس از آنکه شهروندان دوره ای درباره شیوه استفاده از هوش مصنوعی را گذراندند، دسترسی به سرویس چت جی پی تی پلاس را برای تمام آنها به مدت یک سال فراهم کند.

این برنامه از ماه می آغاز و پیش بینی می شود گسترش یابد زیرا شهروندان بیشتری از مالت این دوره رایگان را تکمیل می کنند. همچنین تمام شهروندان مالت که خارج از این کشور زندگی می کنند نیز قادر به استفاده از سرویس مذکور هستند. در بیانیه اوپن ای آی به نقل از «سیلویو شمبری» وزیر اقتصاد مالت نوشته شده است: ما یک کانسپت ناشناخته را به کمکی واقعی برای خانواده ها، دانش آموزان و کارگان تبدیل می کنیم.

مالت نخستین کشوری است که چنین برنامه ای را اجرا می کند. البته اوپن ای آی جزئیات این قرارداد را فاش نکرده است.

کد مطلب 6832259
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها