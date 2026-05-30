مدل جدید چت جی پی تی سلاح بانک های ژاپنی در مقابل هکرها شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استریت تایمز، عرضه مدل های هوش مصنوعی که بتوانند در سطح بالایی کد نویسی کنند، قدرت خارق العاده ای به هکرها داده تا ریسک های امنیت سایبری را شناسایی و روش هایی برای سواستفاده از آنها طراحی کنند.

یک روش دفاعی برای بانک ها و دیگر موسسات مالی که در معرض خطر بی ثباتی قرار دارند، دسترسی زودهنگام به مدل های هوش مصنوعی جدیدی است که فقط برای شرکای معتبر ارائه می شود.

کاتایاما بدون ذکر نام موسسات مالی اعلام کرد دسترسی این موسسات به هوش مصنوعی گامی مهم در جهت تقویت توانایی موسسات مالی ژاپنی برای دفاع در برار حملات سایبری است.

نشریه «نیکی» در ۲۸ می اعلام کرد براساس پیش بینی ها سه بانک بزرگ ژاپن یعنی «بانک MUFG»، «سومیتومو میتسویی بانکینگ» و «میزوهو بانک» به جدیدترین مدل اوپن ای آی دسترسی می یابند که تصور می شود با مدل «مایتوس کلاود» متعلق به آنتروپیک رقابت کند.

به گفته وزیر اقتصاد ژاپن، انتظار می رود دولت و موسسات مالی این کشور برای افزایش قدرت دفاعی شان به مدل «مایتوس» نیز دسترسی یابند.