به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، کاربران سرویس پرو این هوش مصنوعی در آمریکا می توانند حساب های مالی خود را به چت جی پی تی متصل کنند تا مشاوره های سفارشی سازی شده تری از چت بات دریافت کنند.

به گفته اوپن ای آی ماهانه بیش از ۲۰۰ میلیون کاربر برای دریافت راهنمایی درباره مدیریت پولشان به چت جی پی تی مراجعه می کنند. چت جی پی تی با ایجاد ساختاری که به این افراد اجازه می دهد حساب های مالی شان را به سرورهای شرکت متصل کنند، قادر است توصیه هایی برای کمک کاربران برای بهبود زندگی شان ارائه دهد. این یکپارچه سازی از طریق همکاری اوپن ای آی با Plaid(یکی از استارت آپ های فین تک) که ارتباطاتی با بیش از ۱۲ هزار موسسه مالی از جمله بانک های «سیتی» و «چیس» فراهم می کند و همچنین سرویس هایی مانند «Affirm» و «رابین هود» ارائه شده است.

برای استفاده از قابلیت یکپارچه سازی جدید می توان بخش Finances در چت جی پی تی را یافت یا دستوری را با عبارت Finances@ نوشت تا به حساب های مالی کاربر متصل شد.

چت جی پی تی فرد را در فرایند انتقال اطلاعات مالی اش از طریق Plaid راهنمایی می کند. چت بات در مرحله بعد یک داشبورد بصری فراهم می کند. فرایند تولید یک پرزنتیشن بصری از امور مالی فرد چند دقیقه طول می کشد. پس از آن کاربر می تواند یکی از دستورهای آغازین را انتخاب کند یا سوالات مرتبط خود را بپرسد.

البته برخی افراد ممکن است برای به اشتراک گذاری اطلاعات مالی شان با چت جی پی تی تردید داشته باشند. اوپن ای آی با محدودسازی گستره آنچه چت بات می تواند مشاهده کند، قصد در برطرف کردن این نگرانی ها دارد. به گفته شرکت مذکور چت جی پی تی می تواند ترازنامه های مالی فرد، تراکنش ها، سرمایه گذاری ها و دیگر موارد را از طریق Plaid بخواهد. اما نمی تواند شماره کامل حساب مالی کاربر را رصد کند یا از طریق سیستم تغییراتی در حساب وی ایجاد کند.

علاوه بر آن شرکت مدعی است کاربران در زمان دلخواه می توانند ارتباط حساب های مالی شان را با چت جی پی تی قطع کنند و هرگونه تاریخچه ای که چت بات از وضعیت مالی فرد ذخیره می کند از طریق بخش Finances در اپ قابل مشاهده یا حذف است.