  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۵۱

اوپن ای آی ویژگی صوت هوشمند ارائه می‌کند

اوپن ای آی ویژگی صوت هوشمند ارائه می‌کند

اوپن ای آی اعلام کرد API آن شامل چند ویژگی صوتی هوشمند می شودکه برای کمک به توسعه دهندگان جهت ایجاداپ هایی که سخن می گویند، طراحی شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازتک کرانچ، GPT‑Realtime‑۲ یک مدل صوتی جدید اوپن ای آی است که برای ایجاد شبیه سازی های صوتی واقع گرایانه که قادر به محاوره با کاربر هستند، ساخته شده است. با این وجود اپ مذکور برخلاف نسخه های پیشین(GPT-Realtime-۱.۵)، این ابزار با قابلیت استدلال چت جی پی تی ۵ ساخته شده که به گفته اوپن ای آی برای اجرای دستورهای پیچیده تر کاربران ساخته شده است.

این شرکت همچنین ابزار « GPT‑Realtime‑Translate» را راه انداز می کند که سرویس ترجمه لحظه ای را فراهم می کند که در مکالمه با کاربر همگام است. این ویژگی شامل ۷۰ زبان ورودی است. این موارد شامل زبان های قابل درک برای مدل و ۱۳ زبان خروجی است که محتوا را به گوینده منتقل می‌کند، است.

همچنین این شرکت یک قابلیت رونویسی است که GPT-Realtime-Whisper نامیده می شود و به کاربران امکان تبدیل سخن به متن به طور زنده را می دهد.

سازنده چت جی پی تی در این باره می گوید: مدل‌هایی که ما در حال عرضه آنها هستیم، صدا را در لحظه از تماس و پاسخ ساده به رابط‌های صوتی منتقل می‌کنند که واقعاً کارایی دارند. این مدل ها می توانند گوش دهند، استدلال، ترجمه، رونویسی کنند و همزمان با پیشرفت مکالمه، عمل کنند.

هدف این به روز رسانی ها شرکت هایی هستند که می خواهند قابلیت های سرویس به مشتریان را گسترش دهند. با این وجود اوپن ای آی اشاره می کند ویژگی های جدید در حوزه های مختلفی از جمله آموزش، رسانه، رویدادها و غیره کاربرد دارد.

کد مطلب 6823441
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها