۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۱

دعوت از مردم برای شرکت در آئین‌ بزرگداشت سرلشکر خلبان شهید نصیرزاده

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از عموم مردم برای شرکت در آئین‌ بزرگداشت سرلشکر خلبان شهید عزیز نصیرزاده و یاران شهیدش دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای از عموم مردم شریف، انقلابی و قدرشناس، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان لشکری و کشوری، دانشگاهیان و تمامی دلدادگان عزت و اقتدار ایران اسلامی برای شرکت در آئین‌ بزرگداشت سرلشکر خلبان شهید عزیز نصیرزاده و یاران شهیدش دعوت کرد.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

شهید سرلشکر خلبان دکتر عزیز نصیرزاده، وزیر فقید دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، از چهره‌های ممتاز و اثرگذار عرصه دفاعی کشور بود که با تلفیق دانش، اخلاص، مدیریت انقلابی و روحیه جهادی و ولایتمداری نقشی ماندگار در ارتقای توان بازدارندگی و اقتدار راهبردی ایران اسلامی ایفا کرد.

شهادت این سرباز صدیق ولایت، به همراه یاران شهیدش در جنگ رمضان، سند دیگری بر عظمت خادمان راستین این مرز و بوم است؛ مجاهدانی که امنیت، استقلال و اقتدار ایران اسلامی را با خون پاک خویش تضمین کردند و پرچم عزت این ملت را برافراشته نگاه داشتند.

آئین بزرگداشت وزیر و دانشمند فرهیخته شهید سرلشکر خلبان دکتر عزیز نصیرزاده و یاران شهیدش، روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶ در مصلای حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی علیه‌السلام برگزار خواهد شد. همچنین پس از نماز مغرب و عشاء، مراسم‌ بزرگداشت این شهید والامقام در بقاع متبرکه و میادین سراسر کشور برگزار خواهد شد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از عموم مردم شریف، انقلابی و قدرشناس، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان لشکری و کشوری، دانشگاهیان و تمامی دلدادگان عزت و اقتدار ایران اسلامی دعوت می‌نماید تا با حضور باشکوه و دشمن‌شکن خود، ضمن ادای احترام به مقام شامخ این شهیدان والامقام، بار دیگر بر عهد ناگسستنی ملت ایران با آرمان‌های بلند شهدا و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) تأکید نمایند.

محسن صمیمی

