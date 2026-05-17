۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۴۰

وزنه‎‌برداران جوان با طنین «یا علی» سکوی جهانی را فتح کردند + فیلم

شاگردان سهراب مرادی در رقابت‌های وزنه‌برداری جوانان جهان در مصر با وجود وقفه در اردوها و ابهام در اعزام، درخشان ظاهر شدند و با طنین «یا علی» بر سکوی قهرمانی جهان ایستادند.

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده مسابقات جهانی وزنه‌برداری جوانان با قهرمانی ایران در مصر بسته شد و شاگردان سهراب مرادی در شرایطی که اردوهای تیم ملی دچار وقفه شده بود و حتی اعزام تیم به دلیل تأخیر در صدور ویزای مصر در هاله‌ای از ابهام بود؛در نهایت با پیگیری‌های فدراسیون تیم اعزام شد و با کسب چندین مدال رنگارنگ بر سکوی جهان قرار گرفت.

اما آنچه در تاریخ می‌ماند، تنها اعداد و وزنه‌ها نیستند.زمانی که در اوج فشار، نام «یا علی» طنین‌انداز می‌شد. زمانی که پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، به حرمت غیرتشان بالا می‌رفت و آن لحظه‌ی باشکوه که قهرمانان ما با «سلام نظامی» بر روی سکو، وفاداری خود را به آرمان‌های این مرز و بوم فریاد زدند.

شاگردان جوان وزنه‌برداری ایران این پیروزی را به ارواح طیبه‌ی شهدای دانش‌آموز میناب پیشکش کردند، آنان که در سنگر علم و ایمان، الگوی غیرت برای جوانان شدند.

سیده فرزانه شریفی

